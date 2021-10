Su COSMOTE TV fino al 2024, il Campionato Italiano di Calcio! 380 partite in diretta ogni stagione!

Il Serie A italiana In arrivo dalla prossima stagione in Cosmot tv. tutto funziona da Champions League, si muoverà esclusivo Dai canali COSMOTE SPORT Fino alla stagione 2023-24.

COSMOTE TV si è assicurata, per i prossimi tre anni, i diritti televisivi dell’evento che prevede il maggior numero di derby al mondo e metterà a disposizione dei propri abbonati le dirette da 380 partite ogni capitolo. Importanti partite di Lega Serie A saranno disponibili anche in 4K attraverso il canale COSMOTE SPORT 4K sul nuovo COSMOTE TV.

Nel campionato italiano è Inizierà il 21 agosto, ospita le “maglie pesanti” del calcio europeo, come il polinomio della manifestazione Juventus, Campione 2021 Inter, il grande Milano, Il Roma, Il Napoli, Impressionante negli ultimi anni Atalanta e gruppi storici, come Lazio, Il Fiorentina, Il Sampdoria, Il Torino e il Genova. Grandi nomi per la stella del calcio nel torneo (Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku ecc.), così come greci internazionali (Costas Manolas, Babis Lykogiannis, George Kyriakopoulos).

La Lega Serie A si gioca con dieci partite a partita e prevede, tra l’altro, i classici derby: Milan-Inter (Derby della Madonnina), Inter Juventus (Derby della Italia), Roma Lazio (Derby della Capitale) e Sampdoria-Genoa (Derby della Lanterna)

Con 16 canali sportivi, COSMOTE TV presenta il programma sportivo più ricco della TV greca. 11 canali COSMOTE SPORT offrono quasi 8000 ore di trasmissioni in diretta all’anno e ospitano grandi eventi di calcio, basket, tennis, pallavolo, pallamano, motociclismo, UFC e incontri di boxe selezionati.