Uno zoo americano ha reagito dopo che la foto di un orso polare sdraiato sul ghiaccio ha sollevato preoccupazioni sulla sua sicurezza

La foto di un orso polare sdraiato a pancia in giù e con la testa su un lettino di ghiaccio si è diffusa sui social media, sollevando preoccupazioni per la salute dell'animale. La foto, scattata allo zoo di St. Louis negli Stati Uniti, è stata condivisa su X (ex Twitter) martedì. Ciò ha sollevato preoccupazioni sul fatto che lo zoo non fornisse condizioni di vita adeguate per l'animale. La didascalia del post diceva: “Le persone sono preoccupate per le condizioni di vita allo zoo di St. Louis dopo che questa foto di un orso polare sdraiato sul ghiaccio ha iniziato a diventare virale. Un visitatore dello zoo ha scattato questa foto ieri e ha iniziato a sollevare preoccupazioni”.

🔥🚨Sviluppo: le persone sono preoccupate per le condizioni di vita allo zoo di St. Louis dopo che questa foto di un orso polare sdraiato sul ghiaccio ha iniziato a diventare virale. Un visitatore dello zoo ha scattato questa foto ieri e sta iniziando a sollevare preoccupazioni. pic.twitter.com/VjnJ5eH5ni — Dom Locker | Boicottaggio dei romanzi (@dom_lucre) 1 aprile 2024

Dopo che la foto ha iniziato a fare il giro su X, lo zoo di St. Louis ha affrontato direttamente la questione, assicurando al pubblico che la foto raffigurava il normale comportamento dell'orso polare. “La foto mostra un orso sano che si rilassa su un letto di ghiaccio nella sua posizione preferita per un pisolino. Gli orsi, proprio come molti animali e animali domestici, dormono in tutti i tipi di posizioni (sì, a volte anche quelle che sembrano strane). Questo è ciò che Zoo. “È un comportamento normale degli orsi negli zoo e in natura”.

“Cally, l'orso polare può scegliere se restare in casa con l'aria condizionata o andare nel suo habitat all'aperto. La maggior parte delle volte sceglie di uscire all'aperto. Il suo habitat è divertente e arricchente e ha molte macchine per il ghiaccio, ventole di raffreddamento e ombra, ” Ha aggiunto. “Le piscine di acqua salata rimangono fresche tutto l'anno.” .

L'orso polare Kali ha la possibilità di restare in casa con l'aria condizionata o di andare nel suo habitat all'aperto. Il più delle volte, rinuncia. Il suo habitat è pieno di divertimento e contiene diverse macchine per il ghiaccio, ventole di raffreddamento, piscine ombreggiate e di acqua salata che rimangono fresche tutto l'anno. – Zoo di St. Louis (@stlzoo) 1 aprile 2024

Allo stesso tempo, gli utenti dei social media hanno interagito con la foto, lodando lo zoo, mentre altri lo hanno criticato.

“Forse mettendoci più ghiaccio sembra che ne sia attratto, è solo un suggerimento. Apparentemente il suo habitat naturale è il ghiaccio, quindi mi aspetto che questo venga ricreato in alcune parti della sua gabbia”, ha scritto un utente. Un altro ha commentato: “È una scusa stupida! È un orso polare, nel deserto, sulla terra, che dorme sull'unico ghiaccio che riesce a trovare. Fai di meglio”.

“Ha scelto di uscire perché gli orsi non dovrebbero essere messi in gabbia da nessuna parte, e se un orso polare avesse davvero una scelta, sarebbe allo stato brado nel suo habitat naturale e non in una gabbia con aria condizionata e un finto habitat all'aperto.” “, ha detto un altro. “Il fastidio della natura non è un “atto di gentilezza”. Un utente ha scritto: “Aria condizionata per l'orso polare. Perché non lo portiamo a casa? Dove c'è la neve vera. Dove prospererà e prospererà nella sua vera casa”.

“Adoro assolutamente Callie. È una meravigliosa aggiunta al nostro bellissimo zoo”, ha detto un utente. “Vengo dalla zona di St. Louis e frequentiamo lo zoo. È uno zoo fantastico e si vede che gli animali sono amati e curati!! Non ho mai visto niente che dicesse il contrario”, ha espresso un utente.

