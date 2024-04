Una donna affitta Kibanda e lo trasforma in uno splendido “palazzo” per la sua nuova attività: “Nessun agente”

Una giovane donna ha filmato un video di trasformazione per un negozio che ha affittato nella zona di Ikorodu, nello stato di Lagos, per la gioia di molti che lo hanno guardato.

La donna ha detto che ottenere lo spazio in affitto a Lagos non è stato facile poiché ha cercato un posto per tre mesi

Molti, vedendo l'eleganza del posto dopo la ristrutturazione, temevano che il padrone di casa desse disdetta

Una donna nigeriana che ha trascorso tre mesi alla ricerca di un negozio a Lagos ha condiviso la sua esperienza con le persone online.

La facciata del negozio in affitto appariva sporca e ruvida prima della ristrutturazione. Fonte immagine: @kikismakeover

La truccatrice (@kikismakeover_) ha detto che si è dovuta accontentare di un negozio dall'aspetto rozzo quando non è riuscita a trovare uno spazio in affitto per diversi mesi.

Rinnovato con carta da parati flauto

Per rendere il luogo adatto al suo lavoro, ha speso dei soldi per ristrutturarlo. I suoi profondi lavori di ristrutturazione hanno suscitato reazioni online.

Ha convertito il controsoffitto semi-drop in POP e ha ridipinto lo spazio. Ha anche preso dei blocchi per creare dei distanziatori.

Il video della trasformazione del negozio ha sollevato molti dubbi sul fatto che avesse stipulato un accordo con il proprietario prima della ristrutturazione.

Guarda il video qui sotto:

Feedback di seguito:

Kingola ha detto:

“Le congratulazioni per la disdetta da parte del padrone di casa non saranno tue perché questa cosa potrebbe far perdere i sensi a una persona.”

chukwuemekamoses6 ha detto:

“Prima di fare questo tipo di ristrutturazione, devi firmare alcuni documenti con il proprietario per affittarlo per 10 anni o lasciarlo a tuo piacimento.”

Tolulope chiese:

“Per favore, chi è il tuo agente?”

Lei rispose:

“Diretto con il proprietario, non con l'agente.”

fezu_flawless_faces ha chiesto:

“Molto bene. Congratulazioni. Spero che il tuo padrone di casa non aumenti l'affitto dopo aver visto questo.”

Lei rispose:

“Va bene l'accordo?”

Rialjoy ha detto:

“Conto i milioni che sono scesi quaggiù. Congratulazioni a Geova, è sempre buono.”

Reshie_uma ha chiesto:

“Per favore, hai usato il pannello di carta da parati scanalato o hai usato il pannello principale scanalato?”

Lei rispose:

“Uno scanalato.”

Obimbo ha detto:

“Non so come farai a restituire ciò che non è tuo.”

cheta.cash ha detto:

“Ho ricevuto un tempestivo avviso dopo aver ristrutturato una casa che ho trovato ad Abuja… nessuno prenderà Ksh70.000 ora il proprietario dice che sono Ksh350.000”

Una donna elogia il marito che le ha affittato un negozio

In un'altra storia, una moglie fu molto grata quando suo marito creò un'attività per lei aprendo un piccolo negozio di forniture.

La donna ha filmato il momento in cui venivano effettuati i lavori di ristrutturazione dello spazio affittato per renderlo pronto per il suo lavoro.

Molte donne si sono unite alla signora nel ringraziare il marito per il suo vivo interesse per il dono del lavoro.

