Un’indagine rivela i pericoli nascosti dal più grande vulcano della Terra

Un nuovo studio scientifico ha rivelato che un grande terremoto potrebbe far esplodere il vulcano hawaiano Mauna Loa, il più grande del nostro pianeta. 26.05.2021, mondo Sputnik

Analizzando i movimenti della Terra attraverso i dati satellitari e le stazioni GPS registrate da radar interferometrici ad apertura modulare – INSAR, per il suo acronimo inglese – gli scienziati dell’Università di Miami, USA, sono stati in grado di ricreare accuratamente i cambiamenti dei flussi di magma nel tempo. Gli autori dello studio hanno scoperto che tra il 2014 e il 2020 un totale di 0,11 chilometri cubi di nuovo magma “si è rotto a sud dalla sommità della caldera”. Gli scienziati confermano che i cambiamenti osservati nel corpo magmatico non erano mai stati visti prima, e i ricercatori hanno anche scoperto che mentre un movimento sismico non correlato è stato registrato lungo una spaccatura quasi orizzontale sotto il fianco orientale, nessun movimento è stato rilevato sotto il fianco occidentale. Ciò indica, secondo i ricercatori, che il terremoto dovrebbe essersi verificato per un breve periodo sotto l’ultima ala, e se il flusso di magma continua, il vulcano probabilmente scoppierà nel prossimo futuro. Farogo ha spiegato che questo non è inevitabile, tuttavia, e ci sono ancora molte incertezze su come si è sviluppata la situazione nel Mauna Loa, dicono gli scienziati. “È un problema meraviglioso … Continueremo a monitorare e alla fine questo porterà a modelli migliori per prevedere la posizione della prossima eruzione”, ha detto Amilong. E nel 1950, una rapida eruzione diede poco tempo alla popolazione intorno al vulcano. Il più grande al mondo ad evacuare l’area. In quell’occasione la colata lavica espulsa dal Mauna Loa impiegò solo tre ore per raggiungere la costa.

