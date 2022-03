Morbo di Alzheimer: problemi di vista: forse il primo segno

Due studi consecutivi mostrano che gli occhi non sono solo una finestra sull’anima, come si suol dire, ma anche un segno precoce di cambiamenti patologici che colpiscono il cervello. Il morbo di Alzheimer e il morbo di Parkinson possono essere rilevati negli occhi molto prima che compaiano i primi sintomi di queste malattie neurodegenerative.

I problemi di vista annunciano il morbo di Alzheimer

Assottigliamento della retina: malattia di Parkinson allo stadio 1

Il declino della funzione cognitiva e dell’acuità visiva sono due grandi problemi legati all’invecchiamento: si prevede che entro il 2050 il numero di persone affette da demenza aumenterà da 50 a 132 milioni, mentre il numero di persone non vedenti aumenterà da 38 a 115 milioni. .

Alcune osservazioni suggeriscono che queste due condizioni non si sviluppano indipendentemente, ma possono invece essere correlate. Ad esempio, studi autoptici su persone con malattia di Alzheimer hanno mostrato danni significativi al nervo ottico e alla retina in questi pazienti. Un legame tra cognizione e visione è suggerito anche dall’analisi dei dati ottenuti da due grandi studi statunitensi (oltre 30.000 partecipanti in totale), che dimostrano che il rischio di perdere l’acuità visiva è da 2 a 3 volte maggiore nelle persone con problemi di vista. . Tuttavia, questi studi non consentono di determinare se la perdita della vista sia una causa o una conseguenza del declino delle funzioni cognitive.

I problemi di vista annunciano il morbo di Alzheimer

Per definire meglio la sequenza di eventi che collegano questi due fenomeni, un gruppo di ricerca americano ha condotto uno studio prospettico (il Salisbury Eye Assessment Study) con 2520 persone di età compresa tra 65 e 84 anni. L’acuità visiva dei partecipanti e la presenza di disfunzione cognitiva sono state misurate mediante test clinicamente validati (Trattamento precoce per la malattia retinica diabetica, Studio sui grafici della vista e Mini esame dello stato mentale). [MMSE] percepire). Misurando questi parametri su un periodo di otto anni, i ricercatori sono stati in grado di stabilire una relazione tra il deterioramento della vista durante questo periodo e il deterioramento delle funzioni cognitive. D’altra parte, quando hanno analizzato i risultati in modo opposto, cioè collegando il declino cognitivo alla diminuzione dell’acuità visiva, l’associazione era molto più debole, indicando che i problemi di vista precedono la perdita cognitiva, e non l’altro. modo intorno.

Secondo gli autori, questi risultati suggeriscono che la gestione dei problemi di acuità visiva legati all’età (miopia, cataratta, degenerazione maculare) può essere un modo semplice per prevenire, o almeno rallentare, l’insorgenza del deterioramento cognitivo.

Assottigliamento della retina: malattia di Parkinson allo stadio 1

Un’altra anomalia oculare associata ad alcuni disturbi neurologici come il morbo di Alzheimer, la sclerosi multipla o addirittura il morbo di Parkinson è l’assottigliamento della retina. Per caratterizzare al meglio questo fenomeno, i ricercatori hanno utilizzato la tecnologia della tomografia a coerenza ottica per misurare con precisione lo spessore della retina di 49 pazienti con malattia di Parkinson, e hanno confrontato i valori ottenuti con 54 persone sane della stessa età. (età media 69 anni)). Hanno scoperto che l’assottigliamento della retina poteva essere visto nelle prime fasi della malattia ed era correlato alla gravità del danno neurologico. Secondo gli autori, questa misurazione può rappresentare uno strumento diagnostico per la malattia di Parkinson fin dalle sue fasi iniziali e quindi facilitare la gestione del paziente.

fonti

Ti piacciono i nostri contenuti? Ricevi le nostre ultime versioni gratuitamente e direttamente nella tua casella di posta ogni giorno

[ADINSERTER AMP]