Una donna racconta le difficoltà incontrate dopo essersi trasferita nel Regno Unito: “Da medico ad aiutante”

Una dottoressa qualificata, una donna africana, si è trasferita nel Regno Unito dove lavora come operatrice di sostegno.

La signora ha dovuto scrivere PLAB 1 prima di lavorare come medico. Fonte immagine: TikTok/@_drcho.

La donna si era trasferita nel Regno Unito per conseguire un master in sanità pubblica e sperava di lavorare e studiare contemporaneamente.

In Video di Tik TokLa signora @_drcho ha detto che quando è arrivata nel Regno Unito, ha dovuto essere registrata come medico prima di poter lavorare.

Inoltre, ha affermato che prima doveva superare l’esame del Professional and Linguistic Assessments Board (PLAB 1), che è un esame obbligatorio per i medici non formati nel Regno Unito che desiderano esercitare la professione nel paese.

Nel frattempo, lei era una studentessa e aveva le bollette da pagare, il che significava che doveva fare qualcosa per guadagnare soldi.

Così ha iniziato a lavorare come operatrice di sostegno 20 ore a settimana per guadagnare abbastanza soldi per prendersi cura di se stessa.

Il dottore disse che aveva paura di quello che avrebbe detto la gente, ma a un certo punto non le importava più.

Guarda il video qui sotto:

Reazioni a quando un medico diventa un operatore di supporto nel Regno Unito

@Ledijay ha detto:

“Mio marito era un impiegato senior e attualmente lavora come addetto alle pulizie nel Regno Unito. Grazie a Dio ha superato l'esame PLAB 1.”

@Nurse_val ha detto:

“Puoi dirmi se sei idoneo a conseguire un master nel Regno Unito con una laurea in infermieristica?”

Un uomo keniota nel Regno Unito rompe i suoi conti

Mentre, TUKO.co.ke Ha affermato che vivere all'estero comporta una serie di sfide e opportunità e che uno dei fattori più importanti è la gestione del costo della vita e il risparmio.

In un recente tweet, @IamDennisOtieno ha condiviso una ripartizione dettagliata delle sue fatture e dei suoi costi, offrendo uno sguardo sulla realtà finanziaria di molti keniani che lavorano all'estero.

Il keniano risiede a Preston, città situata a 35 minuti di treno da Manchester, dove lavora, e a 55 minuti da Liverpool, dove sta conseguendo un dottorato.

fonte: legittimo.ng