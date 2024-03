I 6 posti migliori per osservare le stelle in tutto il mondo, secondo gli esperti di viaggio

C'è qualcosa di magico nel guardare il cielo notturno per vedere tutte le stelle scintillanti, ma le luci della città possono rovinare la festa cosmica. Ecco perché le persone viaggiano in tutto il mondo alla ricerca di un posto indisturbato in prima fila per assistere allo spettacolo notturno di Madre Natura. Tuttavia, trovare i posti migliori per osservare le stelle può essere difficile. Quindi, abbiamo svolto il lavoro galattico per te.

Sebbene gli scienziati abbiano identificato l’Antartide come quella che offre forse la migliore vista delle stelle sopra, non è una destinazione realistica per la maggior parte delle persone. Quindi, abbiamo compilato un elenco dei posti migliori per osservare le stelle, ricavando approfondimenti da esperti di viaggio su nove siti Web popolari. Queste destinazioni sono celebrate come distese di cieli bui, paradisi dove il cielo notturno è preservato nel suo straordinario stato naturale. Ci siamo persi il tuo posto preferito per guardare il cielo notturno? Commenta qui sotto.

Un uomo guarda il cielo stellato (foto di Joshua Earle su Unsplash)

Elenco: i migliori posti al mondo per osservare le stelle

1. Utah

Un cielo notturno stellato nel Parco nazionale di Zion Canyon, Utah (foto di GoodFocused su Shutterstock)

Questo paese è in cima alla nostra lista perché lo ha fatto Più aree di cielo scuro che in qualsiasi altra parte della Terra: 24! Grazie all'aria secca e all'alta quota. tempo scaduto Dice che avrai alcune delle migliori viste nei parchi nazionali di Zion e Arches. Se vuoi meno folla, vai ai parchi nazionali di Canyonlands o Bryce Canyon.

lontano Si consiglia anche di visitare Bryce Canyon per osservare meglio le stelle, dicendo che ha una migliore “programmazione astrologica”. Ogni notte, gli Astronomy Rangers ti condurranno in un viaggio per vedere fino a 7.500 stelle. Avrai anche una “visione da orizzonte a orizzonte della Via Lattea e uno sguardo a Venere e Giove”.

Ci sono altri due fantastici luoghi per scattare foto del cielo notturno nello Utah Parco nazionale di Capitol Reef e Grand Staircase-Escalante. Forbes Dice che le formazioni rocciose naturali di questo sito non solo lo rendono un luogo pittoresco, ma anche un ottimo posto per registrare ricordi. Non è necessario il telescopio!

2. Cile

La Via Lattea sul vulcano Licancabur nel deserto di Atacama in Cile (foto del Fotografo de los Andes su Shutterstock)

IL Deserto di Atacama nel nord del Cile È anche considerato uno dei migliori luoghi per osservare le stelle, grazie alla sua “alta quota, mancanza di nuvole e inquinamento luminoso vicino allo zero”. secondo Viaggi e intrattenimento, hai “una visione cristallina di alcune delle costellazioni più iconiche del cielo dell'emisfero australe”. Di conseguenza, le guide turistiche locali offrono esperienze di osservazione delle stelle personalizzate, in modo che i turisti possano cancellarle dalla loro lista dei desideri.

Rivista Smithsonian Essere d'accordo 600 miglia di deserto Offre panorami meravigliosi, motivo per cui “la scena del turismo astronomico è in forte espansione”. Se stai cercando un'esperienza visiva più personalizzata, potresti prendere in considerazione l'idea di andare su Elki DomusSi trova ai margini del deserto. Ospita non solo un osservatorio, ma anche “tende a cupola con tetto aperto o capanne di tronchi con tetto in vetro”.

Non puoi sbagliare con un viaggio nella Elke Valley, poiché l'intera area è stata dichiarata “Riserva internazionale del cielo oscuro nel 2015”, secondo tempo scaduto. La regione ne è orgogliosaPiù della metà delle infrastrutture astronomiche si trovano sulla Terra“E ogni anno ne vengono costruiti altri. Il sito consiglia di restare qui Villaggio della Vicuna.

3.Namibia

Dead Valley al tramonto nella parte meridionale del deserto del Namib, nel Parco Nazionale Namib-Naukluft in Namibia (Foto di Felix Leboeuf su Shutterstock)

questo paese, Sulla costa sud-occidentale dell'AfricaÈ uno dei paesi meno popolati della Terra, il che lo rende il luogo perfetto per osservare le stelle. Sebbene molti dei programmi offerti sui quasi 500.000 acri siano rivolti agli studenti, lontano Dice che i visitatori dovrebbero controllare Campi e ostelli dei Wolwedans“dove i viaggiatori possono prenotare un pernottamento mirato alla sostenibilità nel deserto stellato”.

Per mantenere il suo status di Riserva internazionale del cielo scuro di livello Gold, la Namibia regola anche i fari dei veicoli, in modo che nulla interferisca con la perfetta osservazione delle stelle. tempo scaduto Consigliamo di soggiornare a Wolwedans o Casetta delle dune di Kwesi Per un'esperienza completa. Puoi prenotare un safari per osservare le stelle completo di programmazione e posto dove alloggiare.

Quando visiti Riserva naturale di Namibrandsarai a 60 miglia dal villaggio più vicino. Rivista Smithsonian Dice che puoi “accamparti nell'arido deserto del Namib e fare un tour guidato delle dune di sabbia”. I Wolwedan hanno anche un letto con vista sulle stelle sulla veranda principale. Quant'è fico?

4. Nuova Zelanda

Panorama della Via Lattea all'Aoraki Mackenzie International Dark Sky Reserve (foto di eroxust su Shutterstock)

I visitatori affluiscono in gran numero in Nuova Zelanda Riserva internazionale del cielo scuro di Aoraki Mackenzie. lontano Dice che i tour sono offerti “nei centri visitatori di Lake Tekapo Earth, Skye e Aoraki/Mount Cook”. In una notte limpida puoi vedere l'aurora boreale, la Croce del Sud e la Stella del Sud. Parliamo di fare una tripla!

tempo scaduto È d'accordo sul fatto che questo è un “paradiso per gli osservatori delle stelle”. Il paesaggio montano è incredibile. Durante la tua visita imparerai le tradizioni indigene e le credenze divine. Parco internazionale del cielo scuro di Wai-iti Ha eventi regolari, mentre l'Aoraki Mackenzie International Dark Sky Reserve è uno dei siti di osservazione delle stelle più grandi al mondo.

Se fai un tour notturno a… Osservatorio di Monte John, Rivista Smithsonian Dice che puoi “osservare le Nubi di Magellano, galassie satelliti della Via Lattea che possono essere viste solo dall'emisfero australe”. Qual è l'esperienza?

5. Isole Canarie

La Via Lattea sul vulcano Teide sull'isola di Tenerife (foto di Traveller Martin su Shutterstock)

Le Isole Canarie, al largo del Marocco, hanno alcuni dei cieli più bui, grazie alla loro elevata altitudine e alla vicinanza all'equatore. quello Il semestrale Starmus Festival È molto popolare tra gli amanti della scienza, della musica e dell'arte. Rivista Smithsonian Riferisce che anche Neil Armstrong e Stephen Hawking hanno visitato il festival. Prendi un Giro in funivia fino alla cima del Monte Teide Oppure visita l'osservatorio, aperto da aprile a dicembre. Non puoi sbagliare.

secondo ForbesLa Palma è un altro luogo perfetto per osservare le stelle nelle Isole Canarie. Goditi la cena mentre guardi lo straordinario tramonto.

Le Isole Canarie hanno Tre siti riconosciuti dall’UNESCO come “Riserve Starlight”, Grazie alla Fondazione Starlight. Tuttavia, puoi goderti splendide viste stellari intorno a queste isole lontano Lui dice La Palma e Tenerife È la destinazione perfetta per le migliori attrazioni paradisiache. Sono specializzati in astroturismo e ospitano gli osservatori dell'Istituto di Astrofisica delle Isole Canarie.

6. Hawaii

Uno degli osservatori di Mauna Kea (foto di Dai Mar Tamarac su Shutterstock)

Le Hawaii si trovano a circa 2.500 miglia a sud-ovest della California, e i suoi alti picchi vulcanici ne fanno un luogo ideale per l'astronomia, soprattutto Vertice di Mauna Kea sulla Big Island, conosciuta come una destinazione privilegiata per osservare le stelle. Sede del più grande osservatorio di ricerca del mondo, Mauna Kea Ospita tredici dei telescopi più avanzati del mondo. Più, Viaggi e intrattenimento Dice che è unico perché puoi passare dal livello del mare a quasi 14.000 piedi in sole due ore. Ricorda solo di acclimatarti presso la stazione di informazioni per i visitatori per evitare il mal di montagna.

Queste gigantesche torri dormienti si ergono sopra la linea delle nuvole e al loro apice ospitano diversi osservatori. Sito web di TripAdvisor Dice che avrai l'opportunità di osservare l'universo utilizzando telescopi avanzati e ottenere approfondimenti da astronomi esperti.

Se riesci a continuare a guidare senza ammalarti, Rivista Smithsonian Dice che ti occuperai di te Il più grande telescopio ottico del mondo. La vetta del Mauna Kea è chiusa di notte, ma il centro visitatori è aperto fino alle 22:00 con conferenze gratuite e altri eventi.

