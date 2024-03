Divieto di TikTok: la Cina attacca la “logica del bandito” nel voto alla Camera

14 marzo 2024

La Cina ha attaccato un disegno di legge presentato al Congresso che potrebbe portare alla messa al bando di TikTok negli Stati Uniti, accusandolo di comportarsi “ingiustamente” come “banditi”.

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei Rappresentanti darebbe alla società madre di TikTok sei mesi per cedere la società o affrontare il divieto dell’app.

Pechino si è impegnata ad adottare le “misure necessarie” per proteggere i propri interessi.

I legislatori statunitensi hanno espresso preoccupazione per l’app, affermando che i dati degli americani potenzialmente in mani cinesi la rendono un rischio per la sicurezza nazionale. I proprietari di TikTok hanno respinto queste accuse.