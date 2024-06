Una donna americana diventa virale con il riutilizzo ecologico

Il video mostra una nonna intelligente che inaspettatamente usa il suo vecchio forno a microonde come cassetta della posta.

Proteggere il nostro ambiente sta diventando sempre più importante e il riciclaggio è il modo principale per farlo. Invece di buttare via i vecchi elettrodomestici, che possono contenere sostanze nocive, possiamo riciclarli. Ciò non solo impedisce alle tossine di finire nelle discariche, ma ci consente anche di conservare risorse preziose utilizzando materiali riciclati come acciaio e alluminio in nuovi prodotti.

Recentemente, un video è diventato virale sui social media e mostra una donna che fa la sua parte di riciclaggio ecologico. Il video mostra un'intraprendente residente del Queens, a New York, che ha dato una seconda vita al suo vecchio forno a microonde trasformandolo in una cassetta della posta unica ed ecologica. Questo approccio creativo al riutilizzo ha catturato i cuori (e la posta) di Internet.

Il video evidenzia l'innovativa soluzione di storage creata dalla donna. Ha posizionato strategicamente il microonde sotto il portico e ha dato istruzioni chiare al postino. In particolare, la parte superiore del microonde è ben visibile con l'etichetta “Mailbox”, mentre l'adesivo nell'angolo in basso a destra della porta recita “Premi per aprire” in modo diretto e informativo.

Il video ha ricevuto tantissimi like su Instagram, e molte persone hanno anche lasciato commenti interessanti al riguardo.

“Questo è davvero geniale perché non entrano insetti e si ricicla”, ha commentato un utente.

“Questo è normale nell'Australia regionale. Frigoriferi, forni a microonde, bombole di gas, qualsiasi cosa in cui puoi infilare qualcosa è una cassetta della posta”, ha scritto un altro utente.

“Come insegnante, usavo un vecchio forno a microonde come cassetta postale per i miei studenti per inviare i lavori (prima che passassimo al digitale). Ho tagliato il cavo in modo che nessuno tentasse di utilizzare punti metallici o altro. Ne hanno approfittato,” ha commentato un commentatore: Utente Tre.

