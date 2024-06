Modi festeggia la vittoria alle elezioni indiane, ma non ha ottenuto una vittoria schiacciante

Il Bharatiya Janata Party di Narendra Modi è destinato a passare da 303 a 240 seggi alle elezioni generali indiane.

Ha vinto un terzo mandato, ma la maggioranza del suo partito è stata inferiore a quanto previsto dai sondaggi d'opinione.

Il Partito del Congresso, all’opposizione, raddoppierà quasi i suoi seggi.

L'alleanza politica del primo ministro Narendra Modi ha vinto martedì le elezioni generali durate settimane in India, ma l'opposizione ha affermato che gli elettori hanno inviato un messaggio chiaro dopo che il suo partito nazionalista indù ha perso la maggioranza parlamentare per la prima volta in un decennio.

Commentatori e sondaggi d'opinione si aspettavano una vittoria schiacciante per Modi, la cui campagna elettorale ha attirato la maggioranza indù, per allarmare la comunità musulmana del paese, che conta più di 200 milioni di persone, aggravando le preoccupazioni sui diritti delle minoranze.

I risultati pubblicati martedì scorso sul sito web della Commissione elettorale hanno mostrato che l'alleanza guidata dal partito Bharatiya Janata di Modi ha ottenuto la maggioranza parlamentare complessiva.

Ma si prevede che il BJP stesso otterrà solo 240 seggi, molto meno dei 303 vinti nelle ultime elezioni di cinque anni fa, il che significa che dovrà fare affidamento sui partner della coalizione per approvare la legislazione.

Modi ha detto ad una folla di suoi sostenitori nella capitale, Nuova Delhi, che l'India ha concesso un mandato al partito e ai suoi alleati “per la terza volta consecutiva”.

“Il nostro terzo mandato sarà una delle grandi decisioni e il Paese scriverà un nuovo capitolo di sviluppo. Questa è la garanzia di Modi”.

Ma in una notevole inversione di tendenza guidata in gran parte dagli accordi per schierare singoli candidati contro il colosso elettorale del BJP, il principale partito di opposizione del Congresso avrebbe dovuto ottenere 99 seggi, quasi il doppio del suo conteggio di 52 del 2019.

Il principale leader Rahul Gandhi ha detto ai giornalisti:

Il Paese ha detto a Narendra Modi: “Non ti vogliamo”.

“Ero fiducioso che il popolo di questo Paese avrebbe dato la risposta giusta”.

Con oltre il 99% dei voti scrutinati, la quota di voti del BJP (36,6%) è stata leggermente inferiore a quella delle ultime elezioni generali.

Modi è stato rieletto nel suo collegio elettorale, che rappresenta la città di Varanasi, città sacra agli indù, con uno scarto di 152.300 voti, rispetto al mezzo milione di voti di cinque anni fa.

Tra i legislatori indipendenti eletti, due stavano scontando una pena in prigione: il controverso predicatore separatista sikh Amritpal Singh e lo sceicco Abdul Rashid del Kashmir amministrato dall'India, arrestato con l'accusa di “finanziamento del terrorismo” e riciclaggio di denaro nel 2019.

'Sconfitta morale'

I festeggiamenti erano già iniziati nella sede del Bharatiya Janata Party di Modi prima dell'annuncio completo dei risultati.

I sostenitori di Narendra Modi, primo ministro indiano e leader del Bharatiya Janata Party (BJP), tengono in mano la sua foto mentre celebrano i risultati del conteggio dei voti nelle elezioni generali indiane, fuori da un centro di conteggio dei voti a Bangalore.

Ma anche l’atmosfera nella sede del partito del Congresso a Nuova Delhi era esultante.

“Il BJP non è riuscito a ottenere un'ampia maggioranza da solo”, ha detto ai giornalisti il ​​deputato del Congresso Rajeev Shukla.

“Per loro è una sconfitta morale”.

Le azioni sono scese a causa delle speculazioni secondo cui la maggioranza ridotta avrebbe ostacolato la capacità del BJP di portare avanti le riforme.

Le azioni della principale unità quotata di Adani Enterprises – di proprietà di Gautam Adani, alleato chiave di Modi – sono scese del 25%, prima di rimbalzare leggermente.

Gli oppositori di Modi hanno combattuto contro la macchina elettorale ben attrezzata e finanziata del BJP e quello che dicono sono casi criminali politicamente motivati ​​volti a ostacolare i rivali.

Il think tank statunitense Freedom House ha affermato quest'anno che il BJP “ha utilizzato sempre più le istituzioni governative per prendere di mira gli oppositori politici”.

Arvind Kejriwal, primo ministro della capitale Delhi e leader chiave dell'alleanza formata per contrastare Modi, è tornato in prigione domenica.

I funzionari contano i voti in un centro di conteggio dei voti ad Amritsar il 4 giugno 2024.

Kejriwal, 55 anni, è stato arrestato a marzo in relazione a una lunga indagine sulla corruzione, ma è stato successivamente rilasciato e autorizzato a fare campagna elettorale a condizione che tornasse in custodia una volta terminate le votazioni.

“Quando il potere diventa una dittatura, la prigione diventa una responsabilità”, ha detto Kejriwal prima di costituirsi, promettendo di continuare a “combattere” da dietro le sbarre.

“La forza della democrazia indiana”

Molti appartenenti alla minoranza musulmana indiana si sentono sempre più a disagio riguardo al proprio futuro e al posto della propria comunità in uno Stato costituzionalmente laico.

Lo stesso Modi ha espresso diversi commenti duri nei confronti dei musulmani durante la sua campagna elettorale, definendoli “infiltrati”.

Le urne elettorali erano sbalorditive per dimensioni e complessità logistica, mentre 642 milioni di elettori votavano – ovunque, dalle megalopoli di Nuova Delhi e Mumbai alle regioni forestali scarsamente popolate e all’alto Himalaya.

“Le persone dovrebbero conoscere la forza della democrazia indiana”, ha detto lunedì il commissario capo elettorale Rajiv Kumar, descrivendo il processo di conteggio come “robusto”.

Sulla base della cifra della Commissione di 968 milioni di elettori, l’affluenza alle urne è stata del 66,3%, in calo di quasi un punto percentuale rispetto al 67,4% delle ultime elezioni del 2019.

Gli analisti hanno in parte attribuito la scarsa affluenza alle urne a un’ondata di caldo torrido nel nord dell’India, dove le temperature hanno superato i 45 gradi Celsius.