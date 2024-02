Un turista è rimasto scioccato da un atto “disgustoso” al cinema

Andare al cinema e guardare un film con altre persone fa parte del divertimento, ma a volte un utente può rovinare il divertimento a tutti.

Martedì un turista scozzese si stava godendo la sua “prima esperienza cinematografica” in Nuova Zelanda quando ha notato che un uomo e la sua compagna si sentivano più a loro agio… Metti i piedi sul poggiatesta della sedia di fronte a loro – Completamente scalzo.

“Mi sembrava pazzesco, la prossima povera anima seduta sul sedile anteriore avrebbe avuto i resti di questi due svolazzanti intorno alle loro teste per 120 minuti di durata”, ha scritto Glasgow online.

Il turista scozzese è rimasto stupito quando ha visto una coppia mettere i piedi sulla sedia davanti a loro in un cinema in Nuova Zelanda mentre erano scalzi. Fonte: Reddit

Ha continuato dicendo che trovava “strano” vedere così tante persone camminare a piedi nudi, ma ha detto di rispettarlo – anche ammettendo che potrebbe avere benefici per “la forma e la salute del piede” – ma ha ammesso che non sarebbe volato dove si trovava È.

“È solo una differenza culturale?” Chiesto.

Scoppiò la polemica sull'etichetta del piede cinematografico

La maggior parte delle persone online conferma che, nonostante la distanza tra i paesi, anche in Nuova Zelanda la decisione di mettere i piedi sul poggiatesta non è apprezzata. Tuttavia, non è uno spettacolo insolito.

“Lavoravo nei film e la gente lo faceva sempre”, ha scritto una persona. Un altro ha scritto: “È una differenza culturale. Naturalmente non tutti qui saranno d'accordo, ma poiché è più comune per le persone camminare a piedi nudi, è più probabile che ti imbatti in questo.”

Tuttavia, molti hanno condannato le azioni della persona come “disgustosa”, “irrispettosa” e “scortese” per aver toccato mobili pubblici a piedi nudi. “Questo non ci rappresenta!” Uno.

