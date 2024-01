Ministro degli Affari Esteri, On. Gen. Odongo Jeji Abubakar con il Ministro aggiunto per gli Affari Esteri e la Cooperazione Regionale, On. Mulemba John ha avuto un incontro con la Sig.ra Hanna Tetteh, Inviata Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Corno d'Africa presso la sede del Ministero a Kampala – Uganda. L'incontro si è concentrato su questioni regionali di interesse comune e tra le principali aree discusse c'è stata la situazione attuale in Etiopia, Somaliland, Somalia, Sudan e Sud Sudan. All'incontro hanno partecipato funzionari dell'ambasciata dell'Uganda in Somalia, guidati dall'ambasciatore Nathan Mugisha.

