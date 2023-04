Interfaccia audio IK Multimedia ONE I/O

IK Multimedia è entrata nella corsa all’interfaccia con Axe I/O ONE, un’interfaccia progettata per chitarristi e bassisti.

Anaheim, CA (14 aprile 2023) –Multimedia I.K Sono entrato nella corsa all’interfaccia con l’Axe I/O ONE, un’interfaccia progettata per chitarristi e bassisti.

Axe I/O ONE presenta l’esclusivo controllo dell’impedenza Z-Tone di IK, ingresso JFET per un suono caldo, preamplificatore dedicato per le prove o l’estensione, limitatore di pickup, volume/wah o ingressi di commutazione, include AmpliTube e TONEX con accesso a migliaia di preset, amplificatori e toni del pedale su ToneNET.

Il circuito di ingresso Z-Tone dell’Axe I/O One consente agli utenti di comporre un tono per la registrazione modificando l’impedenza di ingresso della chitarra per passare da un tono più stretto/acuto a un tono più spesso/audace sullo stesso strumento.

Un buffer di ingresso JFET di classe A aggiunge enfasi alla gamma media, mentre un selettore pickup attivo/passivo consente impostazioni di ingresso precise con la rotazione di un interruttore mentre, unico per la famiglia Axe I/O, è dotato di ingressi controller esterni per il collegamento di interruttori o pedali del volume per il controllo del programma Vivavoce integrato.

Amp Out consente ai musicisti di collegarsi direttamente a un amplificatore per chitarra o a un sintetizzatore per chitarra, oppure può essere utilizzato per la ri-amplificazione, una tecnica di registrazione del segnale di chitarra dry e l’utilizzo di apparecchiature esterne per l’elaborazione, o anche per prendere un vero singolo strumento e trasformarlo in un plug-in utilizzando il software AI incluso.

Con AmpliTube 5 SE e TONEX SE inclusi, gli utenti hanno accesso immediato a una libreria di modelli hardware e preset per registrare e riprodurre immediatamente.

L’Axe I/O ONE viene ora spedito ed è disponibile in tutto il mondo per $ 129,99, inclusi AmpliTube 5 SE, TONEX SE e Ableton Live Lite.