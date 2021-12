Un tesoro di batteri buoni: 10 elementi essenziali per la stagione fredda

“Rispetto alla stagione calda, in inverno vediamo un aumento delle vendite di succhi di verdura sani. Aumentano in media del 29 percento. Gli acquirenti sono anche sempre più interessati alle verdure in salamoia: cetrioli e cavoli. Naturalmente, anche il carrello della spesa giornaliero contiene prodotti lattiero-caseari: kefir e yogurt.Per soddisfare le esigenze di tutti i Clienti Nella catena di vendita al dettaglio ampliamo costantemente la gamma di una varietà di prodotti per la salute e offriamo anche una vasta gamma di prodotti biologici, senza lattosio o senza zucchero.Acquirenti stanno anche provando nuovi sapori e sono interessati non solo al cibo ma anche alle innovazioni delle bevande. Notiamo, ad esempio, che le vendite dell’azienda sono in costante aumento”, ha detto ai media Vaida Budrienė, direttore della comunicazione per la catena di vendita al dettaglio Iki.

Velma Gudkazini, esperta nutrizionale della catena di distribuzione, osserva che gli acquirenti sono sempre più interessati alla composizione dei prodotti e al metodo di produzione, leggendo le etichette, privilegiando i prodotti sani che contengono batteri buoni.

“I batteri buoni sono molto importanti per il buon funzionamento dell’intestino e di tutto il corpo. Un modo molto semplice per arricchire il corpo e contribuire a rafforzare le difese immunitarie è mangiare alcuni cibi ricchi di esso. Se aggiungi yogurt, prodotti di soia fermentati o bevande come cumbia alla tua dieta ogni giorno, diversificherai la tua dieta e potresti scoprire nuovi sapori e allo stesso tempo otterrai ciò di cui hai bisogno ogni giorno”, afferma V. .

L’esperto di cibo offre anche i 10 migliori prodotti che contengono batteri buoni.

Yogurt. Contiene batteri vivi naturali, ma per assicurarti di ottenere una buona quantità di batteri buoni, puoi anche optare per uno yogurt ricco di probiotici. La preferenza dovrebbe essere data anche allo yogurt naturale senza zuccheri aggiunti. Puoi condirlo con le tue bacche o frutti preferiti o un cucchiaino di miele.

Kim. Il cavolo coreano è uno dei piatti più popolari della cucina asiatica. E poiché è preparato per fermentazione, contiene anche molti batteri buoni. Potete abbinare questo delizioso piatto vegetariano come contorno a piatti di carne o pesce, e metterlo in ciotole di riso o zuppe asiatiche.



Kimim © Organizzatori Fotografia

kefir; Questo è uno dei latticini lituani più famosi, e non solo durante la stagione calda, quando ci gustiamo il borscht freddo. È un potente alimento probiotico che contiene anche alcuni tipi di batteri e lieviti che promuovono la salute. Pertanto, il kefir deve essere incluso nella dieta quotidiana.

Formaggio fermentato. Molti batteri buoni rimangono nella fermentazione dello yogurt e nella produzione di gouda, mozzarella o formaggio cheddar. Inoltre, il formaggio è una fonte di calcio, quindi quando lo mangi, infetti due conigli contemporaneamente.

Tempesta. È un prodotto di soia coltivato naturalmente mescolato con muffe vive durante la fermentazione. Questo prodotto è originario dell’Indonesia, ma le percussioni sono attualmente popolari in tutto il mondo. Non solo tra le verdure, ma anche negli alimenti integrali, perché la fermentazione dei fagioli acquisisce un valore nutritivo superiore.

sottaceti. Il cetriolo è una delle mie verdure lituane preferite. I cetrioli naturali in acqua e sale sono un’ottima fonte di batteri buoni. Tuttavia, bisogna fare attenzione: se i cetrioli vengono fatti fermentare con aceto, i batteri buoni vengono uccisi.



immagine associativa

società. La comunione è cresciuta rapidamente tra gli acquirenti interessati a prodotti più sani. Durante il processo di fermentazione, i batteri buoni, i probiotici benefici per il corpo umano, iniziano a moltiplicarsi. Migliorano il funzionamento digestivo, riducono l’infiammazione e persino promuovono la perdita di peso.

masse. Questo è un altro prodotto di soia chiamato pasta di soia. È fatto fermentando i semi di soia con sale e alcuni funghi chiamati koi. La massa è ricca non solo di batteri buoni ma anche di proteine ​​e fibre.

olive in salamoia. Un altro prodotto completamente naturale, che se aggiunto alla dieta ti darà batteri lattobacilli amici dell’intestino.

crauti. Un altro piatto della tradizione altamente nutriente, ricco di vitamina C e probiotici naturali. Tuttavia, è importante scegliere i crauti non pastorizzati poiché sono ricchi di batteri vivi buoni.