Un orso avvistato vicino alla cantina St. Hubertus lo definisce “un sicuro segno di primavera” – Kelowna News

In un altro sicuro segno di primavera, gli orsi stanno cominciando a svegliarsi dal loro lungo pisolino invernale.

Un post sui social nel fine settimana aveva lo scopo di permettere alle persone della zona, compresi i lavoratori, di sensibilizzare. Ha avvertito i residenti vicino alla cantina St. Hubertus su Lakeshore Road della presenza di un orso sveglio e attivo.





Andy Gebert, proprietario ed enologo della St. Hubertus e della Oak Bay Estate Winery, dice a Castanet: “Sono appena usciti dal letargo ora e stanno lentamente risalendo”.

Ha continuato: “È solo una di quelle cose, le persone fanno escursioni e non hanno idea di quanta fauna selvatica ci sia davvero”. “Per noi fa parte dell’equilibrio tra natura e agricoltura, amiamo avere orsi intorno. È sempre come uno dei primi segni della primavera quando vedi gli orsi tornare giù”.

L’azienda vinicola si assicura che tutti i suoi lavoratori siano armati di spray per orsi e li incoraggia a essere consapevoli.

“Per noi, sappiamo di non lasciare nulla in casa, ad esempio, niente cibo per cani fuori, niente rifiuti ovviamente. Perché, sai, li attirerebbe solo a essere qui e questo ovviamente inizierebbe a causare un problema. Il che comporterebbe siate tristi, perché Loro hanno un posto qui”.

Gli orsi possono davvero essere utili, dice Geepert.

“Oltre a mangiare l’uva, ovviamente, ma terranno sicuramente lontani i cervi. Ad esempio, inseguiranno i roditori. Quindi è un equilibrio in natura e qualcosa che vogliamo avere”.

