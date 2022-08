African Media Agency collabora con l’ottava edizione dell’Africa Fintech Summit che si terrà a Cape Town | Il Guardian Nigeria Notizie

La partnership mira a promuovere la consapevolezza della regolamentazione delle politiche, delle infrastrutture commerciali e di pagamento in Africa e dell’inclusione finanziaria

Abidjan, Costa d’Avorio, 15 agosto 2022 / African Media Agency / – L’African Media Agency, una delle principali società di pubbliche relazioni e comunicazioni dell’Africa, ha annunciato oggi la sua partnership con Summit Africa Fintech Giunto alla sua ottava edizione, che si terrà a Cape Town all’inizio di novembre di quest’anno. La partnership è una continuazione dell’evento di Washington, DC tenutosi all’inizio di quest’anno e mira a promuovere la consapevolezza della regolamentazione delle politiche, delle infrastrutture commerciali e dei pagamenti in Africa e dell’inclusione finanziaria tra gli altri argomenti che verranno discussi.

I principali innovatori, investitori e responsabili politici di tutto il mondo si riuniranno a Città del Capo, in Sud Africa, per l’ottava edizione dell’Africa Fintech Summit (AFTS). Il vertice si svolgerà dal 3 al 4 novembre 2022 presso il Cape Town International Convention Center (CTICC).

Lo scorso aprile, AFTS a Washington, DC ha ospitato 289 persone e 200 delegati virtuali tra cui rappresentanti del governo, imprenditori, fondatori di Fintech, investitori, DFI, dirigenti bancari, responsabili politici e influencer aziendali di oltre 35 paesi.

#AFTSCAPETOWN22# si concentrerà su politica e regolamentazione, talento tecnologico, futuro del settore bancario, crescita e integrazione del denaro mobile, Fintech incorporata, blockchain, supporto Fintech africano tramite VC, finanziamento del debito e investimenti CVC, rimesse, commercio intra-africano e infrastrutture di pagamento e inclusione finanziaria, tra gli altri.

L’African Media Agency è lieta di collaborare ancora una volta con l’Africa Fintech Summit a #AFTSCAPETOWN22, la principale piattaforma per affrontare le questioni più urgenti nell’ecosistema FinTech continentale, mentre si sforza di promuovere l’innovazione avanzata, il ridimensionamento e promuovere l’esplorazione e nuove scoperte . “Il nostro obiettivo è amplificare la narrativa dell’alfabetizzazione finanziaria per garantire lo sviluppo economico e un ecosistema fiorente”, ha affermato Eloïne Barry, CEO e fondatrice dell’agenzia African Media, commentando la partnership.

“Siamo lieti di avere un partner mediatico così prezioso come Africa Media. La partnership rompe gli schemi e ci aiuta a espandere l’impatto del nostro lavoro attraverso i mercati fintech e convergenza che supportano la storia dell’Africa resiliente”. Ha affermato Charles Esidey, Head of Marketing and Communications all’Africa Fintech Summit.

“È per me un grande piacere annunciare l’Africa Fintech Summit in Sud Africa, leader mondiale nel settore bancario e delle telecomunicazioni e uno dei principali paesi africani con i centri di ecosistemi tecnologici più avanzati e comunità di talenti tecnologici all’avanguardia”, ha affermato Zacharias Amsalu, Partner fondatore di AFTS: “Non vediamo l’ora di accogliere i nostri delegati globali e gli attori dell’ecosistema a Cape Town il prossimo novembre, coltivando partnership e iniziative collaborative che lavorano per la tecnologia globale dell’Africa”.

Un numero limitato di pass di autorizzazione è ora disponibile per #AFTSCapeTown2022. Per saperne di più o per registrarti, visitahttp://africafintechsummit.com/

Distribuito attraverso Agenzia media africana In collaborazione con l’Africa Fintech Summit

Informazioni sull’Agenzia d’informazione africana

L’African Media Agency (AMA) è un’agenzia di comunicazione integrata che unisce pubbliche relazioni, servizi creativi e marketing digitale per creare campagne di comunicazione strategiche ricche di contenuti che ispirano l’azione e creano valore. Con un’impronta in tutta l’Africa, comprendiamo le dinamiche delle redazioni africane, le sfide affrontate dai giornalisti, ciò che rende interessante una storia e i diversi stili e culture editoriali all’interno del continente.

Informazioni sull’Africa Fintech Summit

AFTSÈ la prima iniziativa globale dedicata all’ecosistema FinTech africano. L’AFTS è tradizionalmente ospitato a Washington, DC, ogni aprile durante la settimana dell’incontro annuale della Banca Mondiale/IFC e in una diversa città africana ogni novembre (più recentemente Lagos, Addis Abeba e Il Cairo). Il vertice si terrà in un formato misto, di persona nel luogo designato secondo il protocollo COVID-19 e delegati virtuali globali dal vivo. Il vertice di novembre 2022 si terrà a Cape Town, in Sud Africa.

Supportato da un comitato consultivo di leader di pensiero e pionieri fintech, AFTS è uno spazio unico in cui vengono discusse idee innovative, mobilitati investimenti e accordi di partnership e collaborazione firmati in tutti i settori e aree geografiche. AFTS è organizzato in collaborazione tra le società con sede a Washington, DC, un gruppo di consulenza strategica,Dedalo globale una società di consulenza africana,Caribù di frontiera.

Contatto con i media:

Agenzia media africana

Amy Mini

Gestione dell’account utente

[email protected]

Summit Africa Fintech

Carlo Iside

Responsabile Marketing e Comunicazione.

[email protected]

