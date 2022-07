Rishi Sunak potrebbe essere il sesto capo di stato di origine indiana se vincesse la gara del PM nel Regno Unito

Rishi Sunak è stato in testa nei precedenti turni di votazione per i parlamentari britannici.

Rishi Sunak, l’ex cancelliere britannico di origine indiana, ha mantenuto il comando nel quarto turno di votazioni di martedì per succedere a Boris Johnson come leader del Partito conservatore e primo ministro. La corsa è ora scesa a sole tre, con il ministro degli Esteri britannico Liz Truss e il giovane segretario al Commercio Penny Mordaunt che combattono contro Sunak. I legislatori britannici sceglieranno Gli ultimi due candidati Per diventare il prossimo primo ministro mercoledì. Boris Johnson, il leader uscente e scandalizzato, si è dimesso all’inizio di questo mese, scatenando una lotta impropria all’interno del Partito conservatore al potere per sostituirlo.

Se il signor Sunak viene scelto come Primo Ministro, il Regno Unito diventerà il sesto paese in cui una persona di origine indiana ricopre la carica più alta.

un Elenco completo È pubblicato da Indiaspora, un’organizzazione senza scopo di lucro con sede negli Stati Uniti che rappresenta la comunità a livello globale.

Ecco alcuni dei nomi più importanti della lista:

Antonio Costa, Primo Ministro del Portogallo Mohamed Irfan, Presidente della Guyana Pravind Jugnauth, Primo Ministro delle Mauritius Brethveraging Robbon, Presidente di Mauritius Chandrikapersad Santokhi, Presidente del Suriname Kamala Harris, vicepresidente, Stati Uniti

A Mauritius, nove capi di stato, tra cui il signor Jugnauth e il signor Robbon, erano di origine indiana. Allo stesso modo, il Suriname ha visto cinque capi della società. Inoltre, quattro capi di stato in Guyana e tre a Singapore erano di origine indiana.

Oltre a questi paesi, anche Trinidad e Tobago, Portogallo, Malesia, Figi, Irlanda e Seychelles hanno selezionato un Capo di Stato di origine indiana.

I sondaggi d’opinione mostrano che sia Truss che Mordaunt batteranno Sunak nel voto cruciale nel corso della giornata, nonostante abbia guidato i precedenti turni di voto dei parlamentari britannici.

Chiunque vinca quando il voto del partito verrà annunciato il 5 settembre erediterà alcune delle condizioni più difficili in Gran Bretagna da decenni. L’inflazione è sulla buona strada per raggiungere l’11% annuo, la crescita è in stallo, il lavoro industriale è in aumento e la sterlina britannica si avvicina ai minimi storici rispetto al dollaro.