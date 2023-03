Una nuova agenda sta navigando con passi coraggiosi con la conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’acqua

L’ordine del giorno definisce una serie di Impegni rivoluzionari orientati al lavorofatto da Scelte alimentari più intelligenti Rivalutare l’acqua come potente motore economico e parte del Il patrimonio culturale della Terra.

Un futuro idrico sicuro per tutti

Conference, e dei suoi 2000 associati, ha formulato “visione ambiziosa“, Nazioni Unite Segretario generale António Guterres Egli ha detto.

“La tua dedizione all’azione e alla trasformazione ci spinge verso risultati sostenibili, equi e inclusivi Un futuro garantito dall’acqua per le persone e per il pianeta“, ha detto. “Questa conferenza ha dimostrato una verità centrale: in quanto bene universale più prezioso dell’umanità, L’acqua ci unisce tuttie attraversa una serie di sfide globali.”

Dalla protezione dalla diffusione delle malattie alla lotta alla povertà, passano anche le risorse naturali Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Obiettivi di sviluppo sostenibileIn un momento in cui il mondo è alle prese con il cambiamento climatico, la scarsità d’acqua e l’inquinamento.

Ecco perché l’acqua Deve essere al centro dell’agenda politica globaleDisse: “Tutte le speranze dell’umanità per il futuro dipendono, in un modo o nell’altro, dal disegno di A Nuovo corso scientifico Rivitalizzare l’agenda del lavoro idrico. “

Ciò si traduce in azioni lungimiranti come lo sviluppo, Diete alternative Per ridurre l’uso non sostenibile dell’acqua in agricoltura, con il rilascio di a Nuovo sistema informativo globale Dirigere piani e priorità per raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Nuove considerazioni includono la nomina di a Inviato Speciale per l’Acqua In vista del vertice sugli obiettivi di sviluppo sostenibile di settembre, ha affermato.

L’agenda sull’acqua è solo l’inizio

Portando molteplici prospettive ed esperienze per superare le sfide future, più di 2.000 rappresentanti del governo, studiosi, accademici, gruppi della società civile, popolazioni indigene, membri del settore privato e giovani delegati hanno partecipato alla conferenza, che si è svolta presso la sede delle Nazioni Unite dal 22 al 24 Marzo.

Lee JunhwaSottosegretario generale per gli affari economici e sociali, ha affermato che gli impegni dell’agenda sull’acqua coprono un’ampia gamma di azioni, dallo sviluppo delle capacità ai dati e ai sistemi di monitoraggio, al miglioramento della resilienza delle infrastrutture.

“Questo è solo l’inizioEgli ha detto Piattaforma online che ospita l’agenda sull’acqua Rimarrà aperto per l’invio e disponibile per la visualizzazione pubblica attraverso il sito Web della conferenza.

Un altro risultato chiave della conferenza sarà una sintesi del Presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che include molte idee, raccomandazioni e soluzioni per proteggere e sostenere “l’ancora di salvezza del nostro mondo” emerse durante cinque dialoghi interattivi, quattro eventi speciali e centinaia di eventi collaterali. , Egli ha detto.

Alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Acqua 2023, Una comunità globale progettata per fare la differenza si è riunita Non solo per il futuro dell’acqua però Per il futuro del mondo,” Egli ha detto.

Una pagina di storia

Presidente dell’Assemblea Generale Csaba Kőrösi disse il $ 300 miliardi in impegni Per sostenere l’agenda trasformativa dell’acqua Il potenziale per sbloccare almeno un trilione di dollari vantaggi sociali, economici ed ecologici.

L’esito di questa conferenza non è un documento giuridicamente vincolante, ma rimane Voltiamo pagina alla storiaHa detto nelle sue osservazioni conclusive. “Avete ribadito la promessa di implementare il diritto umano all’acqua e ai servizi igienico-sanitari per tutti”.

questo significa raggiungere milioni Ha detto che non erano a conoscenza di questa conferenza.

“Terremo le nostre orecchie e le nostre menti aperte alle prove scientifiche mentre avanziamo per raggiungere la trasformazione discussa”, ha affermato.

Società civile e settore privato Al centro di questa trasformazione echiave del nostro successo Dovrebbero far parte di partnership e soluzioni più complete, ha affermato, aggiungendo.

“Oggi teniamo nelle nostre mani pezzi di un mondo sicuro, acquoso e più pacifico”, ha detto. “insieme, Possiamo lanciare la trasformazione Per un mondo sicuro per l’acqua, e I rivoluzionari possono portarci lì. “

Il nostro futuro comune

Il segretario generale ha promesso Le Nazioni Unite sostengono “ogni passo del cammino”poiché gli Stati membri prendono provvedimenti durante la seconda metà dell’anno Contratto di acquedotto.

“Senza acqua non può esserci sviluppo sostenibileGuterres ha detto, ringraziando tutte le parti interessate: “Mentre lasciamo questa storica conferenza, Riprendiamo l’impegno per il nostro futuro comune. Compiamo i prossimi passi nel nostro viaggio verso un futuro idrico sicuro per tutti”.

Una bambina di sei anni beve acqua da una pompa a mano locale in Pakistan.