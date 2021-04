Un Ecce Homo attribuito a Caravaggio trovato in Spagna

Questo è il quotidiano online italiano Dagospia che sembra essere stato il primo per rivelare il caso. Il dipinto doveva essere offerto l’8 aprile 2021 a Madrid presso la società d’aste Ansorena, come dalla “cerchia di José de Ribera, Incoronazione di spine », Stimato € 1.500 ( malato . 1)! Chiunque ne sia l’autore, questa stima era assurda perché siamo qui, ovviamente, di fronte a un quadro di Caravaggio di altissima qualità, anzi un ecco l’uomo ( malato . 2) che a Incoronazione di spine , inoltre. Possiamo pubblicare qui alcune foto di dettaglio ( malato . Da 3 a 5).

12/4/21 – Attribuzione – Caravaggio – Negli ultimi giorni, un altro dipinto ha fatto notizia, accanto al Salvator Mundi di Leonardo. Ma questo, a quanto pare, potrebbe dar luogo a discussioni meno infinite sulla sua attribuzione, che sembra già accettata da molti specialisti. Bisognerà comunque attendere che l’opera venga ripristinata e che possa essere vista. La sua storia, però, è piuttosto affascinante come spesso accade con queste riscoperte.

