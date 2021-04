Foot – Italia – L’AS Roma, timida vincitrice del Bologna, rilancia Pastore

Italia

L’AS Roma ne ha approfittato in una delle rare occasioni per vincere contro il Bologna (1-0), questa domenica, in Serie A. Javier Pastore ne ha approfittato per tornare in partita a fine partita.

Senza brillare, l’AS Roma ha fornito l’essenziale vincendo il minor margine di vantaggio contro il Bologna (1-0), questa domenica, in Serie A. Durante una partita monotona, è stato Borja Mayoral a trovare l’apertura per i romani. L’attaccante approfitta di una brutta uscita difensiva su un lungo pallone per infilarsi nelle retrovie della difesa, eliminare Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, e segnare (44 °). Tuttavia, le migliori possibilità del primo tempo sono state da attribuire agli ospiti (10 °, 20 ° e 21 °).

Una bella apertura di Pastore per il suo ritorno

Nella ripresa l’AS Roma ha fatto quanto era necessario per mantenere il vantaggio in classifica senza paura, riprendendo il controllo del pallone e del gioco. Tanto da portare Jordan Veretout (68 °) e, soprattutto, Javier Pastore (84 °) a fine partita. L’ex parigino ha appena fatto in tempo a distinguersi da una bella apertura per Rick Karsdorp che non ha potuto concludere (88 °). Grazie a questo successo i romani restano in agguato, al settimo posto, ma devono ancora attendere i passi falsi degli avversari per sperare di risalire la classifica.

Rientrato all’84 ‘, Javier Pastore ha giocato la sua prima partita della stagione. Non giocava dal 28 giugno 2020 (sconfitta contro il Milan, 0-2).

