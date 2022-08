Twitter trascina l’amico miliardario Elon Musk nella sua battaglia legale da 44 miliardi di dollari con una serie di citazioni

Twitter ha chiamato Chamath Palihapitiya e diversi membri della cerchia sociale di Musk.

Uno degli aiutanti di Musk ha descritto le richieste legali come “una gigantesca battuta di caccia di molestie”.

Twitter ha anche chiamato le banche che stanno aiutando a finanziare l’acquisto da 44 miliardi di dollari.

Per altre storie Vai a www.BusinessInsider.co.za.

Twitter ha emesso una serie di citazioni in giudizio ad alcuni dei più grandi nomi della Silicon Valley durante la sua battaglia legale con Elon Musk, Lo ha riferito per la prima volta il Washington Post.

Twitter ha inviato lunedì richieste legali agli investitori miliardari Chamath Palihapitiya e Marc Andreessen, secondo i documenti ottenuti da The Post. Il post diceva che Twitter ha anche chiamato uno degli imprenditori che hanno aiutato Musk a trovare PayPal, David Sacks, SpaceX e il membro del consiglio di Tesla Stephen Jurvetson, così come gli investitori Jason Calacanis, Keith Rabois e Joe Lonsdale.

Le richieste legali possono richiedere agli uomini di testimoniare in tribunale quando il processo di cinque giorni inizierà in ottobre.

Rabois ha rifiutato di commentare la citazione quando è stato contattato da Insider. Twitter, Musk, Palihapitiya, Andreessen, Sacks, Jurvetson, Calacanis e Lonsdale non hanno risposto a una richiesta di commento di Insider prima della pubblicazione.

Lonsdale ha descritto le richieste legali della società di social media come una “gigantesca spedizione di pesca”, su Twitter.

Lol, gli avvocati di TWTR stanno inviando citazioni ad amici nell’ecosistema circostante Incorpora il tweet E il Incorpora il tweet E il Incorpora il tweet et al., Spedizione di pesca gigante. Non ho nulla a che fare con questo, tranne alcuni commenti pungenti, ma ho ricevuto un avviso sul documento “Sei richiesto”. – Joe Lonsdale (@JTLonsdale) 1 agosto 2022

Sachs ha anche risposto alla citazione su Twitter con un’immagine con il dito medio.

La società di social media richiede informazioni alla cerchia sociale di Musk in merito a qualsiasi comunicazione tra il CEO di Tesla e la sua cerchia sociale relativa a bot o spam. La richiesta legale include anche qualsiasi informazione riguardante l’apparizione di Musk in in cima a tutto A maggio – un evento a cui ha partecipato con Palihapitiya, Sacks e Calacanis. All’evento di Miami, Musk sembrava rinunciare ai suoi piani per l’acquisto di Twitter, settimane prima della sua data ufficiale prova a ritirarsi dall’accordo da 44 miliardi di dollari di luglio.

In particolare, alcune persone che hanno ricevuto richieste legali da Twitter non sono state pubblicamente coinvolte nell’acquisto dell’azienda da parte di Musk. Tuttavia, Calacanes e Andreessen l’hanno fatto aiutare pubblicamente Il miliardario nei suoi sforzi per finanziare l’affare.

I messaggi indirizzati alla cerchia sociale di Musk sono arrivati ​​dopo Twitter Invia citazioni a molte delle banche che stavano aiutando a finanziare l’accordo, tra cui Morgan Stanley, Citigroup e Bank of America.

Il caso è sotto processo in Delaware. Il mese scorso, Twitter sembrava aver vinto il suo primo incontro contro Musk quando il giudice distrettuale Chancery Kathaleen St.J.Mcormick ha accettato un processo rapido. Una società di social media ha fatto causa per costringere Musk ad acquistare la società per 44 miliardi di dollari.

Più esperti In precedenza ha detto dall’interno Musk deve affrontare una dura battaglia nei suoi sforzi per uscire dall’accordo a causa del severo contratto che ha firmato all’inizio di quest’anno.