La Comunità musulmana Ahmadiyya tiene la Conferenza islamica nel Regno Unito – Articoli – Guardian News Nigeria – Nigeria e notizie dal mondo

La Conferenza islamica annuale 2022 (Sessione Salana) della Ahmadiyya Muslim Society, Regno Unito, si terrà dal 5 al 7 agosto 2022 a Islamabad, Alton, Regno Unito.

A causa delle restrizioni COVID-19, l’evento non è aperto a ospiti esterni in tutto il mondo, ad eccezione di leader della comunità Ahmadiyya selezionati e residenti nel Regno Unito.

L’emiro (capo nazionale), della comunità musulmana Ahmadiyya della Nigeria, Alatoye Folorunso Azeez, è tra i dignitari presenti alla conferenza di Londra.

In una dichiarazione del capo del Media Team, la comunità musulmana Ahmadiyya della Nigeria, il dottor Qasim Akinriti, diamo il benvenuto a membri del pubblico a partecipare agli eventi dal vivo del programma, che possono essere visti in varie case e moschee ahmadi intorno al mondo. Canale satellitare Al-Mujtama, Ahmadiyya Muslim TV (MTA International).

Akinity ha rivelato che Morehy Television International, MIT e Jaskia Cable si uniranno ad altri 20 canali televisivi in ​​tutta l’Africa per trasmettere la conferenza in diretta per tre giorni.

“In Nigeria, la moschea centrale del quartier generale di Ahmadiyya a Ojokoro, Lagos e altri in tutto il paese ospiterà membri e ospiti per i lavori di tre giorni”, ha aggiunto.

Riferendosi al fondatore della Comunità musulmana Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Akinity ha affermato: “Lo scopo principale della Conferenza islamica, iniziata nel 1891 a Qadian, in India, ma ora diffusa in tutto il mondo, è di consentire a ogni individuo devoto sperimentare personalmente i benefici religiosi, migliorandone la conoscenza, promuovendo la comprensione reciproca e rafforzando i legami fraterni all’interno della comunità islamica”.

Il fondatore ha anche affermato che il raduno non è un comune raduno umano, ma piuttosto un fenomeno basato esclusivamente sull’assistenza divina per diffondere l’Islam e la sua traduzione in un’azione positiva che include la dichiarazione nel Corano Sura 4 versetto 115 che “non c’è niente di buono in molte delle loro conferenze se non quelle come comandare la carità, la bontà o fare la pace tra le persone. E chi lo fa cercando il piacere di Dio, gli daremo presto una grande ricompensa”.

I momenti salienti della conferenza includono i discorsi del leader supremo mondiale della comunità musulmana Ahmadiyya, Hazrat Masr Ahmad, il quinto califfo di Cristo; Messaggi di buona volontà da leader mondiali, studiosi e ospiti importanti per tre giorni; L’accettazione universale dei nuovi membri e il rinnovamento dell’impegno nei confronti dell’Islam e della Comunità Ahmadiyya – il ‘Bayat internazionale’, tradizione richiamata nell’Islam – sarà celebrato da Sua Santità il 7 agosto.

Durante la conferenza verranno presentati anche altri temi di attualità che ispirano lo spirito dell’Islam e il Global Progress Report della comunità musulmana Ahmadiyya.

Puoi anche guardare la trasmissione in diretta degli atti del convegno o seguirla sulle piattaforme di social media.