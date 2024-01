Tutto quello che devi sapere

La meccanica dei blocchi vanilla di Minecraft funziona bene, ma la libreria mod Multipart le ha ampliate in modi che i fan non pensavano fossero possibili. Multipart, creata da Chicken_Bones, è tecnicamente una libreria di risorse per mod, che consente loro di posizionare più blocchi in un unico spazio di blocco. Molti sviluppatori di mod lo hanno utilizzato per migliorare le loro creazioni.

Multipart non fa molto da solo se installato in Minecraft. È una libreria open source che fornisce codice e risorse per altri mod. Tuttavia, ogni volta che i giocatori apprezzano mod come Applied Energistics 2 o Thermal Expansion, probabilmente assistono all'opera di Multipart senza rendersene conto.

In ogni caso, se i giocatori di Minecraft sono interessati alla libreria mod Multipart, non sarebbe male esaminarla da vicino.

Cosa sapere sulla libreria mod Multipart per Minecraft

Fondamentalmente, Multipart esiste come risorsa per l'utilizzo di altre mod di Minecraft. Innumerevoli pacchetti di mod e mod autonomi si basano su Multipart in qualche modo. Ciò spesso comporta modifiche tecniche che utilizzano parti di macchine in miniatura o modifiche di costruzione/decorazione che prevedono più blocchi da posizionare nello stesso spazio di blocco singolo.

Attraverso l'uso di un file .jar riconosciuto da Minecraft: Java Edition, Multipart regola il motore di gioco per consentire di posizionare più di un blocco o entità all'interno di una singola area di blocco. Questo è stato catturato da diversi mod per facilitare attività come la creazione di oggetti in miniatura, il posizionamento di blocchi all'interno di blocchi o il posizionamento di più torce nella stessa posizione senza romperle.

Multipart Machines utilizza il sistema Multipart per creare nuovi blocchi funzionali integrati in Minecraft (Immagine tramite LuluBelleMC/YouTube)

Tutto sommato, pur non essendo necessariamente un mod completo di per sé, Multipart è diventato una risorsa indispensabile per i modder di tutto il mondo. È un componente chiave di innumerevoli modpack Java Edition, inclusi artisti del calibro di Feed the Beast Unleashed, modpack di Direwolf20, Tech World 2 e molti altri.

Multipart mira a preservare lo spazio alla fine della giornata, consentendo ai giocatori di creare blocchi e strutture in miniatura senza occupare spazio in eccesso.

Ispirato dal sistema Microblock fuori produzione di Redpower 2, Multipart ha preso l'idea di montare più blocchi in un unico posto e ne ha fatto la base su cui costruire altre mod di gioco in futuro.

Multipart consente la creazione di blocchi in miniatura in Minecraft (Immagine tramite Tungston Miner/YouTube)

Sebbene Multipart esista principalmente per l'utilizzo da parte dei modder, i giocatori possono tecnicamente utilizzarlo da solo nel gioco in una certa misura. Nello specifico, i giocatori possono creare strumenti di sega in grado di tagliare i blocchi per creare piccoli blocchi. Questi miniblocchi possono quindi essere inseriti insieme in un unico spazio di blocco senza causare collisioni o conflitti.

I piccoli blocchi hanno una vasta gamma di usi, soprattutto durante la costruzione e la decorazione. Sebbene questi blocchi siano più piccoli delle loro controparti vanilla, mantengono la maggior parte delle loro proprietà di gioco e funzioneranno come previsto anche dopo essere stati ridotti di dimensioni. Tuttavia, il vero fascino di Multipart arriva quando viene combinato con altre mod di gioco.

In ogni caso, se i giocatori sono alla ricerca di modi per sfruttare al meglio il proprio spazio di gioco o hanno un'idea per sviluppare un nuovo modello, il multiparting può essere una parte importante del processo. Tuttavia, va notato che la libreria è disponibile per il download solo per le versioni Java Edition 1.5.2, 1.6.4 e 1.7.10 nel suo stato attuale.

