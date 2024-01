Gli sviluppatori di Baldur's Gate 3 spiegano come risolvere il problema con l'eliminazione dei salvataggi su Xbox quando i giocatori perdono i progressi

Gli sviluppatori di Baldur's Gate 3 hanno annunciato una soluzione temporanea per problemi di memoria su Xbox Series

Serie Xbox a dicembre 2023.

Sfortunatamente per la serie Xbox Molti fan hanno riferito di aver cancellato i propri dati di salvataggio, il che è molto preoccupante per un gioco che può facilmente durare più di 100 ore in una singola partita.

Le festività natalizie si sono concluse con i problemi di salvataggio di Baldur's Gate 3 su Xbox Series Fortunatamente, Larian Studios, lo sviluppatore di Baldur's Gate 3, ha trovato la propria soluzione, anche se richiede un po' di ritocchi per essere operativo.

Gli sviluppatori di Baldur's Gate 3 spiegano come risolvere i problemi di salvataggio di Baldur's Gate 3 su Xbox Series

In un post ufficiale Larian Studios Twitter/X canale, gli sviluppatori hanno risolto i problemi di salvataggio di Baldur's Gate 3 che continuano a verificarsi su Xbox Series È possibile aggirare questo problema attivando i salvataggi multipiattaforma all'interno del gioco.

Per utilizzare questo metodo, devi creare un account sul sito web Larian, quindi in Baldur's Gate 3, andare su Impostazioni opzioni nel menu principale. Vai alla scheda Gameplay e seleziona Cross Save, collegando i tuoi account Larian e Xbox.

D'ora in poi, i tuoi ultimi 5 salvataggi verranno caricati sui server di Larian tramite salvataggio nel cloud. Se l'errore si ripresenta, dovrai riattivare la funzione di salvataggio incrociato in Baldur's Bate 3, dandoti accesso ai salvataggi caricati più di recente.

È frustrante che questo metodo sia necessario, ma almeno fornisce un modo per aggirare il problema di salvataggio ed eliminazione. Come accennato in precedenza, Baldur's Gate 3 è un gioco enorme con alcune battaglie contro i boss impegnativi, quindi qualsiasi modo per mantenere i tuoi salvataggi al sicuro è il benvenuto, almeno per ora.

Non è chiaro quando i problemi di salvataggio di Baldur's Gate 3 verranno risolti su Xbox Series Per ora, i fan dovranno fare affidamento sui server di Larian e sui salvataggi nel cloud per garantire che il loro file di salvataggio venga trasferito su Nine Hells.

