Come sconfiggere Mega Ampharos in solitario nei Mega Raid di Pokemon GO

Attaccare Mega Ampharos da solo in Pokemon GO può essere intimidatorio e noioso se non sai cosa stai facendo. Se vivi in ​​una zona con pochi allenatori, dovrai ricorrere ai raid in solitaria. Dovresti conoscere i punti di forza e di debolezza di Mega Ampharos in Pokemon GO in modo da poter pianificare in modo impeccabile i tuoi raid individuali.

In questo articolo daremo un'occhiata a come prepararci per i raid in solitaria di Mega Ampharos in GO. Dato che hai i segnalini giusti e abbastanza oggetti curativi, potresti avere buone possibilità di sconfiggere questo enorme mostro da solo.

Riuscirai a sconfiggere Mega Ampharos da solo nei Mega Raid a 5 stelle in Pokemon GO?

Reshiram è un ottimo avversario per Mega Ampharos (Immagine tramite The Pokémon Company)

Mega Ampharos è un mostro tascabile elettrico di tipo drago. Di conseguenza, questa enorme creatura è vulnerabile ai seguenti tipi di elementi:

La doppia tipologia razziale di Mega Ampharos lo rende forte contro i seguenti tipi di creature:

Essendo un boss Mega Raid a cinque stelle, Mega Ampharos avrà un potere di combattimento (CP) di 43.282. Avrà una statistica di attacco di 244 e una statistica di difesa di 172. Di conseguenza, sebbene Mega Ampharos abbia la capacità di eseguire mosse cariche potenti, non ha le dimensioni necessarie per diventare un formidabile boss del raid.

Tuttavia, Mega Ampharos ha accesso a un buon set di mosse. Grazie alla sua elevata statistica di attacco, questo enorme mostro può colpire duramente se non riesci a schivare correttamente i suoi attacchi caricati.

Tuttavia, se disponi di segnalini di alto livello per combattere Mega Ampharos e sei bravo a schivare gli attacchi dei mostri NPC in Pokemon GO, puoi sconfiggere questo mostro da solo.

Come sconfiggere i Mega Raid di Mega Ampharos da solo in Pokemon GO

Mega Ampharos e Mega Ampharos cromatico (Immagine tramite The Pokémon Company)

Se vuoi mettere alla prova la tua fortuna sconfiggendo Mega Ampharos da solo, dovresti organizzare un gruppo raid con mostri tascabili di Drago, Fata, Ghiaccio e Terra al massimo. Ecco alcuni segnalini consigliati che puoi utilizzare contro Mega Ampharos:

MegaRayquaza

Rayquaza

Mega Garchomp

Garchomp dell'Ombra

Ciao ombra

pace

Dragonite

Dragonite dell'Ombra

Mamosoin

Reshiram

Balkia

Dialga

Come accennato in precedenza, Mega Ampharos avrà una potenza di combattimento di 43.282. Usare segnalini di alto livello come Mega Rayquaza, Rayquaza, Shadow Garchomp, Shadow Salamence e gli altri ti permetterà di abbattere questo enorme boss del raid senza molta resistenza.

Tuttavia, dovresti fare attenzione alle mosse caricate di Mega Ampharos. Sebbene non abbia statistiche di difesa elevate, Mega Beast ha statistiche di attacco notevolmente forti. Quindi, il modo migliore per affrontare questo raid è pianificare attentamente le tue schivate e i successivi attacchi.

Dopo alcuni turni, potrai notare uno schema nei movimenti di Mega Ampharos. Quindi, non avrai bisogno della scienza missilistica per schivare i suoi attacchi e infliggere danni a questa creatura durante il tuo raid in solitario.