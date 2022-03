WhatsApp sta lavorando a pieno regime sulla nuova scheda Community e sulle notifiche di reazione in Impostazioni/Digital World

Gran parte dell’approccio di Facebook negli ultimi anni ha comportato la diversificazione delle caratteristiche contenute nelle sue varie proprietà intellettuali e il renderle più simili di quanto non sarebbe altrimenti. Ora che Facebook ha cambiato il nome della sua azienda in Meta, continua a farlo perché questo è qualcosa che può finire per rendere le sue caratteristiche coerenti su tutte le piattaforme di sua proprietà.

WhatsApp in particolare sta iniziando ad avere un aspetto diverso rispetto a prima. Detto questo e fuori mano ora, è importante notare che il nuovo beta test dell’azienda della sua app Android ho mostrato Potrebbe iniziare a lanciare una scheda completamente nuova nei prossimi mesi. Questa scheda sarà chiamata scheda community ed è la funzionalità più orientata ai social media che la piattaforma di messaggistica ha ottenuto finora con tutte le cose considerate.



Anche se questa non è la prima funzionalità di social media che WhatsApp ha avuto, con questo onore che si sposta su WhatsApp Stories, è sicuramente un segno che WhatsApp diventerà presto più una piattaforma di social media piuttosto che una semplice app di messaggistica diretta. futuro. Lo scopo principale di questa scheda è creare un posto centrale per tutti i gruppi WhatsApp di cui sei attualmente responsabile, e questo può rendere più facile rimanere aggiornato su ciò che sta accadendo in questi gruppi.

Avere un elenco di tutte le tue comunità può effettivamente essere molto utile e questa funzione in arrivo ci mostra alcune delle roadmap di come potrebbe iniziare ad apparire WhatsApp dopo il lancio di alcuni aggiornamenti aggiuntivi. Sarà interessante vedere come cambia questa funzione. Sostituisce la scheda della fotocamera su WhatsApp per Android, che potrebbe essere un cambiamento controverso e impopolare per alcune persone là fuori.

A parte questo, secondo lo giuroWhatsapp sta anche testando le notifiche di risposta in Impostazioni su Android, il che mostra che l’app di messaggistica sta per implementare la funzione di interazione.



