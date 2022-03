I fan di Elden Ring pensano che il DLC potrebbe includere una modalità PvP

I fan di Elden Ring discutono sul significato di alcune parti stranamente chiuse di The Lands Between, con molti che concludono che verranno utilizzate nei componenti aggiuntivi PvP o Boss Rush DLC (sebbene quest’ultimo sembri meno probabile).

Attenzione: questo articolo contiene piccoli spoiler per le posizioni dell’Elden Ring.

È molto probabile che tu abbia trovato uno o più del Colosseo in The Lands Between, e quindi eri un po’ confuso sul motivo per cui non potevi entrare.

L’area di apertura del gioco, Limgrave, include un Colosseo, che è custodito da un invasore NPC che devi sconfiggere per rivendicare due degli oggetti di gioco multiplayer. Tuttavia, il Colosseo stesso rimane chiuso, con una figura spettrale all’esterno che si chiede perché non possano entrare.

Fromsoft Dataminer Lance MacDonald Now ha pubblicato un video Mostra cosa c’è dentro quel Colosseo, un’area completamente realizzata, completa di un’arena, tribune per gli spettatori e ascensori. Anche il Colosseo è stato trovato in più parti della mappa.

All’interno del Colosseo Limegrave. (Credito immagine: Lance MacDonald)

Mentre alcuni vedono questo come un semplice contenuto troncato, molti (Compreso il McDonald’sAvevo previsto che le regioni sarebbero state utilizzate nei DLC in futuro. Molti vedono questo come un modo naturale per aggiungere una modalità PvP completa al gioco. Sebbene le invasioni PvP siano una parte pratica del gioco, al momento non esiste un’area dedicata ai giocatori per testare la propria forza l’uno contro l’altro, come in altri giochi Souls.

Altri hanno ipotizzato che le regioni possano essere utilizzate nella modalità Boss Rush, consentendoti di combattere nuovamente contro più boss di Elden Ring. Tuttavia, questo sembra meno probabile, dato quanto affermato in precedenza dal produttore Yasuhiro Kitao GamerBraves Il team attualmente non prevede di aggiungere una tale funzionalità.

Puoi aspettarti che qualsiasi potenziale DLC di espansione sia a distanza di almeno mesi, ma data l’enormità di Elden Ring, probabilmente ne avrai abbastanza per tenerti occupato per un po’.

