Viber ha introdotto una nuova utile funzione per creare promemoria

Viber ha introdotto una nuova funzionalità per gli utenti del messenger che li aiuterà a ricordare date, eventi e appuntamenti importanti. Ora puoi salvare i promemoria in Viber, che è utile per tutti.

Grazie alla nuova funzionalità, le chat con altri utenti o aziende Viber possono essere aggiunte ai preferiti appuntandole nella parte superiore dello schermo per un accesso rapido e semplice e i promemoria possono essere collegati a note ed elenchi nella chat di My Notes. Si parla anche di messaggi commerciali che le aziende inviano agli utenti Viber che si iscrivono per ricevere notifiche tramite il messenger.

Ad esempio, ti è stato inviato un codice promozionale per uno sconto o biglietti elettronici, e per non perdere questi messaggi tra dozzine di altri, basta allegarli alle note di Viber e puoi utilizzare le informazioni necessarie in qualsiasi momento.

Per sfruttare la nuova funzione di promemoria di Viber, gli utenti Android devono tenere premuta una chat e quindi selezionare l’opzione “Pin Chat”. Su iOS, devi scorrere verso l’alto sulla chat che desideri e selezionare “Installa”. Nell’app desktop Viber, è necessario fare clic con il pulsante destro del mouse sulla chat e quindi fare clic su Aggiungi ai preferiti.

In precedenza è stato segnalato che apparirà in Viber Mega filtri Snapchat con realtà aumentata.