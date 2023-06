Turbine eoliche in mare, gli scienziati hanno dimostrato che le capesante sono stressate dal rumore

No, non uccide ma sì, i suoni emessi dalle turbine eoliche o durante la loro costruzione influenzano la crescita e la riproduzione di capesante o molluschi. Questa è la conclusione di diversi studi condotti dai Woods Laboratories e dal Natural History Museum. Chiedono alle autorità pubbliche di finanziare la ricerca sull’impatto a lungo termine di questa pressione acustica.

I suoni delle turbine eoliche offshore disturberanno la vita marina, in particolare i molluschi? Mentre il Paese prevede di costruire una cinquantina di parchi al largo della costa francese entro il 2050, gli studi in materia sono scarsi, se non inesistenti.

Cosa preoccupava i pescatori di capesante nella baia di Saint-Brieuc, dove nel 2011 è stato lanciato il primo progetto. Per rispondere a questa domanda, il prefetto della Cotes d’Armor ha commissionato diversi laboratori nel 2018. Questo è il progetto IMPAICO per “Influenze acustiche sugli invertebrati nella baia di St BrieucIl progetto è finanziato da Ailes Marines, il costruttore del parco eolico, ma i ricercatori sono pagati dallo Stato, il datore di lavoro.

Leggi: energia. Le turbine eoliche saranno messe in servizio nella baia di St Brieuc prima della fine del 2023?

Reclutamento delle larve, momento cruciale



Frédéric Olivier è uno dei coordinatori del progetto. È un ecologista marino, specializzato nell’ecologia delle larve di invertebrati. all’interno del laboratorio Borio IL Museo Nazionale di Storia Naturale (MNHN), prestando molta attenzione a un momento chiave nella vita di un’ostrica, arruolando: “CÈ il passaggio dallo stato larvale allo stato giovaniledice il prof. “Il momento in cui un animale passa da una vita nella colonna d’acqua a una vita sedentaria.In altre parole, dal bruco al giovanissimo guscio.

Se questo momento è critico, è perché la mortalità è molto importante durante questa transizione».Circa il 90% si trova nel proprio ambiente naturale“Quindi il lavoro del ricercatore consiste nel valutare cosa migliora o influenza la sopravvivenza di queste larve”.Ci sono innumerevoli fattori che possono combinarsi. “

In particolare, c’è un fattore che è stato meno studiato di altri: il suono. “Abbiamo cose relative agli effetti acustici su mammiferi marini, pesci e cefalopodi [comme les poulpes par exemple] Ma niente sui bivalvi. È un deficit incredibile.“

Frédéric Olivier (MNHN/BOREA) esegue misurazioni nel sistema Larvosonic (ospitato nell’incubatoio di Tinduff)

•

© Laurent Chauvaud > LEMAR / CNRS

Nell’ambito del programma Impaic, gli scienziati studieranno le capesante in un acquario dotato di accessori.Come quelli usati nel nuoto sincronizzato“, un acquario soprannominato Larve. Per evitare il feedback sonoro, lavorano con musicisti e ingegneri del suono.”Sono stati necessari molti test acustici per riprodurre le condizioni normali.Pescatori che si sono rifiutati di installare recinti subacquei nel Golfo.

Il team ha quindi misurato l’impatto di due tipi di suono emessi durante la costruzione delle turbine eoliche:Guidare un palo per guidare l’albero di una turbina eolica sotterranea produce un suono di spinta, come un martello, a più di 240 dB alla sorgente‘, che equivale a lanciare un missile, perché i suoni sott’acqua sono notevolmente amplificati: “240 decibel sott’acqua sono 180 decibel nell’aria”, sottolinea il ricercatore. Abbiamo concluso che questo tipo di suono accelera la metamorfosi larvale. ”

Un altro suono proveniente dai box.Suono continuo da 175 dB sott’acqua e fino a 190 dB sott’acqua.“Il suono che, per lui, ritarderebbe la metamorfosi del bruco.”Accelerare la metamorfosi quando la larva si trova in un luogo sfavorevole rischia di favorire la mortalità, ma ritardarla non è meglio, le larve sono meno selettive e rischiano di insediarsi in un luogo sfavorevole.”

Se i ricercatori non hanno notato il tasso di mortalità in eccesso, ora sperano di poter portare avanti questa ricerca a lungo termine. “Vogliamo sapere se questi fattori sono compensati o meno, se hanno un impatto sull’evoluzione della popolazione.“

L’accelerometro attaccato al guscio di questa capasanta registra i suoi movimenti e spostamenti ogni secondo.

•

© Erwan Amis

Inoltre, un altro esperimento conferma che i suoni forti causano stress nelle capesante. I ricercatori hanno scoperto che più sono esposti i bivalvi, più piccole sono le loro gonadi. “Si presume che siano state prodotte meno uova.“Ma, sorprendentemente, la prole è molto più vitale e di successo.”Questo è chiamato l’effetto materno. Questa è una reazione osservata in altre specie sotto stress. Il guscio di capesante si sacrifica e dedica la sua energia alla sua prole. Pertanto, il suono è una fonte di stress per questi animali marini.

Frédéric Olivier ei suoi colleghi ora vogliono condurre studi per un periodo di tempo più lungo su un parco eolico operativo. Ma devi ancora essere in grado di finanziarlo. “Il denaro è difficile da trovare e difficile da ascoltare.“L’osservatorio eolico offshore è stato costruito nel 2021 e fornito con 50 milioni, e non ha ancora scelto i suoi progetti.