Intel presenta Tunel Falls, il suo chip quantico in silicio a 12 qubit

Non aspettarti di vederlo sostituire subito il tuo processore Intel Core: questo chip da 12 qubit è per i laboratori di ricerca. Il tasso di resa con un wafer da 300 mm è del 95%.

Intel, che ha introdotto un chip di controllo raffreddato per computer quantistici soprannominato Horse Ridge nel 2020, ha svelato un nuovo chip quantistico chiamato Tunnel Falls. È un processore quantistico con 12 qubit che girano nel silicio; È una diapositiva di prova di ricerca al momento. Ogni qubit (qubit è l’unità più piccola per la memorizzazione di informazioni quantistiche) di rotazione del silicio in Tunnel Fall ha all’incirca le dimensioni di un transistor. La particolarità di Tunnel Falls è la sua fabbricazione: il chip è sviluppato sulla base della produzione CMOS (Semiconduttore complementare ossido di metallo) standard – in altre parole, il tradizionale processo industriale dei semiconduttori. L’azienda sfrutta in particolare la litografia ultravioletta estrema (EUV) e diverse tecnologie avanzate di lavorazione dei materiali.

Per mostrare le dimensioni del chip, Intel fornisce l’immagine sottostante (è la punta di un dito umano). La società ha spiegato che i qubit spin in silicio sono fino a un milione di volte più piccoli di altri tipi di qubit. Concretamente, le cascate del tunnel misurano circa 50 nanometri quadrati.

© Intel

24.000 chip per wafer da 300 mm

Questa scelta di qubit di silicio rotanti ha un enorme vantaggio: consente a Intel di sfruttare la sua esperienza nella produzione di semiconduttori, massimizzando così il tasso di rendimento. La società riferisce che con una standardizzazione della tensione simile a quella dei chip prodotti utilizzando il consueto processo CMOS, il tasso di efficienza è vicino al 95%. Pertanto, un wafer da 300 mm può produrre 24.000 strisce reattive.

© Intel

I processori Tunnel Falls possono costituire da quattro a dodici qubit che possono essere isolati e utilizzati contemporaneamente nei processi, a seconda di come i ricercatori eseguono i sistemi.

Jim Clark, Director of Quantum Hardware di Intel, riassume così: “Tunnel Falls è il chip qubit di silicio più avanzato di Intel e si basa su decenni di esperienza nella progettazione e produzione di transistor. Il rilascio di questo nuovo chip è il prossimo passo nel percorso di Intel strategia “Sebbene ci siano ancora questioni e sfide fondamentali da risolvere sulla strada per un computer quantistico tollerante ai guasti, la comunità accademica può ora esplorare questa tecnologia e accelerare lo sviluppo della ricerca.”

Vista ingrandita delle Tunnel Falls © Intel slide

fonte : Intel