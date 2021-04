Thibaut Pinot: “Non sono ancora sicuro di chi sia Gero”

Ancora sofferente per le conseguenze della sua caduta alla Promenade des Anglais al termine della prima tappa del Tour de France a fine agosto. Thibaut Pinot soffre ancora alla schiena e in questo momento ea causa di questo dolore non sa ancora come andrà in questa stagione. Dal 19 aprile prende parte ad un Tour Alpino, tra Austria e Italia. Dopo questa gara, che ha vinto nel 2018, il concorrente Groupama-FDJ prenderà una decisione sulla sua partecipazione al Giro d’Italia (8-30 maggio). Una decisione che non metterà in dubbio la sua mancata partecipazione al prossimo Tour de France, come ha confermato venerdì in una conferenza con alcuni media.

Come ti senti fisicamente?

Thibaut Pinot. Fisicamente va bene. Per quanto riguarda la schiena, sono ancora in fase di recupero. Sono ottimista per il futuro, ma la vera risposta sarà dopo il Tour des Alpes.

Come risponde la tua schiena agli sforzi esercitati sulla bici?

Ottimo, ma in allenamento è impossibile simulare le corse come nelle condizioni di gara reali, dove c’è tensione e tensione. Ecco perché rimango cauto nel vedere se sto andando nella giusta direzione o no. Abbiamo lavorato molto per assicurarci che tutto andasse nel modo più fluido possibile, soprattutto per quanto riguarda la mia posizione sulla moto, sulle suole della mia moto. Ho continuato a lavorare con i fisioterapisti e gli ortopedici e spero che possa dare i suoi frutti al Tour des Alpes e per il resto della stagione.

Parti per vivere tutta la stagione con il mal di schiena?

No, non l’ho detto. Non voglio andare avanti senza risolvere questi problemi, ma devo affrontarlo per risolvere tutta la tensione muscolare in questa schiena. L’ansia è stata identificata. Solo il mio corpo si è abituato alla situazione. È stato bloccato dal Tour de France e ci vuole tempo per riportarlo alla normalità. READ Tom Dumoulin smette di pedalare!

Date le circostanze, sei sicuro di gareggiare al Giro d’Italia come da programma?

Sono programmato per il Giro, ma ci vado solo se sono al 100%. Se fossi solo al 95% non ci proverei, questo è certo, perché il Giro è l’evento più difficile. Non voglio vivere di nuovo, c’è quello che ho provato durante il tour e la Vuelta nel 2020. Quindi, no, non sono ancora sicuro di fare Jirou. La valuterò dopo il Tour des Alpes, che è una gara che dura solo cinque giorni. È la gara che è una prova prima del Giro, come Dauphiné per il tour. L’obiettivo è prepararmi per il resto della stagione.

Quali sono le tue possibilità di andare al giroscopio ora?

Spero che, alla fine del Tour des Alpes, sarò otto su dieci in termini di emozioni e sentimenti. Quindi dipenderà totalmente da questa gara. Per il momento mi sto concentrando su questa gara che mi permetterà di fissare i miei obiettivi per il resto della stagione. Comunque sarebbe una grande delusione per me non andare al Giro quindi per il momento preferisco non pensarci.

Cosa faresti se non facessi il giroscopio?

Avrò diverse opzioni. Ma non abbiamo mai parlato del Tour de France con la squadra. Se non fossi stato adatto per il Giro, non sarei stato adatto per il tour dopo poche settimane. E poi, la squadra è già costruita, quindi non voglio sforzarmi. Ma al momento preferisco pensare solo al Piano A che passa per il Giro, senza pensare alla possibilità di restare altri tre mesi ad allenarmi. READ Panorama Eurolega

La tua partecipazione al Tour de France è esclusa quest’estate?

99% sì!

Tornerai al Tour de France in futuro?

Si certo. Spero di tornarci al più presto e con piacere, magari nel 2022. Per quest’anno è così, ma la porta non è chiusa per il futuro.

Quali sono i tuoi più grandi desideri oggi?

Vai al Giro e fallo andare bene. Voglio godermi le tappe di montagna. Non sto ancora pensando di alzare le braccia. La mia migliore vittoria sarebbe rimettermi in forma e non sentire più quel maledetto dolore.

Ti sei abituato alla calma mediatica che ti circondava per alcuni mesi?

Questo mi permette di essere molto più calmo durante questo periodo delicato per me. Avevo molta tensione intorno a me, il che era molto difficile da affrontare. Questo infortunio mi permette di prendere il mio tempo più facilmente perché la squadra sta andando molto bene dall’inizio di aprile.

Sei calmo riguardo a questo trattenimento temporaneo?

Sì, perché non ho scelta e perché la squadra si fida di me, e posso solo affrontare i miei problemi con pazienza facendo del mio meglio per farli andare nel miglior modo possibile e velocemente.

Quali sono i tuoi obiettivi per il 2021?