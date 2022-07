Le squadre e i concorrenti in gara per questa prima edizione

Il grande giorno del ciclismo femminile si avvicina. Questa domenica, 24 luglio, parte da Parigi la nuova formula del Tour de France, trasmessa in diretta e senza concorrenza maschile. 144 concorrenti gareggiano in questa prima edizione fino al 31 luglio, in cima alla Super Planche des Belles Filles.

Valutiamo 24 squadre e 144 corridori in competizione. 24 donne francesi saranno le prime.

Le 24 squadre del Tour de France femminile 2022

Canyon / SRAM Racing (GER)

Alina Amiliosek (Bielorussia), Elise Schabe (Svizzera), Tiffany Cromwell (Australia), Katarzyna Nevyadoma (Polonia), Soraya Paladin (Italia), Paulina Rojjakers (Paesi Bassi)

EF Education-TIBCO-SVB

Letizia Borghese (Italia), Krista Dwibin-Hickok (USA), Veronica Ewers (USA), Katherine Hammes (Germania), Emily Newsom (USA), Magdalene Valeris (Canada)

FDJ- Suez- Futurescope

Grace Brown (Australia), Marta Cavalli (Italia), Vittoria Guazini (Italia), Cecily Otrop Ludwig (Danimarca), Marie-Le-Net (Francia), Evita Muzik (Francia)

salute umana con energia

Nina Boijsmann (Paesi Bassi), Henrietta Christie (Nuova Zelanda), Antre Cristoforo (Cipro), Barbara Malcotti (Italia), Marit Raigmakers (Paesi Bassi), Lily Williams (USA)

Extra di corse dal vivo

Rachel Barbieri (Italia), Thalita de Jong (Paesi Bassi), Valeren Demy (Belgio), Jane Kurivar (Paesi Bassi), Silk Smulders (Paesi Bassi), Sabrina Stoltens (Paesi Bassi)

Movestar

Vorrei Bianek (Francia), Sheila Gutierrez (Spagna), Emma Norsgaard (Danimarca), Paula Andrea Patino (Colombia), Arlenes Sierra (Cuba), Animek van Vleuten (Paesi Bassi)

Roland Kogias Stella Alpina

Caroline Bauer (Svizzera), Hanna Buch (Germania), Tamara Dronova-Balabolina (Russia), Rotem Gavinowitz (Israele), Petra Stiasny (Svizzera), Olga Zabelinskaya (Uzbekistan)

Squadra BikeExchange – Jayco

Kristen Faulkner (USA), Alexandra Manley (Australia), Amanda Sprat (Australia), Robbie Roseman-Gannon (Australia), Anne Santisteban (Spagna), Urska Siegart (Slovenia)

DSM-Team

Pfeiffer Georgi (Gran Bretagna), Franziska Koch (Germania), Charlotte Cole (Paesi Bassi), Juliette Labuse (Francia)Liane Lippert (Germania), Lorena Wiebes (Germania)

squadra jumbo visma

Anna Henderson (Gran Bretagna), Corinne Labecke (USA), Reagan Marcus (Paesi Bassi), Noemi Rogge (Svizzera), Karleen Swinkels (Paesi Bassi), Marianne Voss (Paesi Bassi)

Squadra SD Workx

Lotte Kubicki (Belgio), Christine Magirus (Lussemburgo), Ashley Mullmann (Sud Africa), Marilyn Rossier (Svizzera), Chantal van den Broek-Blackack (Paesi Bassi), Demi Volering (Paesi Bassi)

Trekking Segafredo

Elisa Balsamo (Italia), Audrey Cordon Rago (Francia)Elisa Longo Borghini (Italia), Leah Thomas (USA), Sherine Van Anroy (Paesi Bassi), Elaine Van Dyck (Paesi Bassi)

Squadra ADQ degli Emirati Arabi Uniti

Marta Bastianelli (Italia), Sofia Bertizzolo (Italia), Eugenia Bojak (Slovenia), Maike Bogard (Paesi Bassi), Mavi Garcia (Spagna), Sophie Wright (Gran Bretagna)

Squadra di ciclismo Uno-X Pro

Hana Barnes (Gran Bretagna), Julie Leith (Danimarca), Jocelyn Loden (Gran Bretagna), Hannah Ludwig (Germania), May Otstad (Norvegia), Anne Dorothee Wesselland (Norvegia)

CerrateSite- WNT Pro Cycling

Sandra Alonso (Spagna), Laura Asensio (Francia)Lisa Brenauer (Germania), Maria Julia Confalonieri (Italia), Marta Lach (Polonia), Katherine Schweenberger (Austria).

Parkhotel Valkenburg

Misha Bredewald (Paesi Bassi), Nicole Fren (Australia), Fimke Geertsey (Paesi Bassi), Fimke Marcus (Paesi Bassi), Anne Van Roen (Paesi Bassi), Quente Schwens (Paesi Bassi)

Falkar – Viaggi e servizi

Alice Maria Arzofi (Italia), Olivia Barrell (Canada), Chiara Consoni (Italia), Eleonora Camila Gasparini (Italia), Silvia Persico (Italia), Ilaria Sanguinetti (Italia)

Assicurazione AG – Team NXTG

Julia Burgström (Svezia), Anya Louw (Australia), Gaia Masetti (Italia), Lone Meertens (Belgio), Ilse Pluimers (Paesi Bassi), Ally Wollaston (Nuova Zelanda)

Arkéa Pro Cycling Team

Pauline Allen (Francia)Yulia Biryukova (Ucraina), Morgan Coston (Francia)E il Amandine Foquinet (Francia)E il Anis Morchon (Francia)E il Greta Richaud (Francia)

cofidi

Martina Alzini (Italia), Victoire Berto (Francia)Alana Kastrek (Belgio), Valentine Fortin (Francia)E il Sandra Levines (Francia)Rachel Neelan (Australia)

Corridoio – Whoah

Elizabeth Holden (Gran Bretagna), Eva van Agt (Paesi Bassi), Jesse Vandenbolke (Belgio), Mike van der Doyen (Paesi Bassi), Marjolin van te Geelof (Paesi Bassi), Gladys Verholst (Francia)

Plantur Bora

Saint-Kant (Belgio), Kim de Pat (Belgio), Julie de Wilde (Belgio), Jara Castelegen (Paesi Bassi), Christina Schweenberger (Austria), Laura Sussimilch (Germania)

Stade Rochelais Charente-Maritime

Noemi Abegral (Francia)E il Severine Iraud (Francia)E il India Granger (Francia)Natalie Grenzer (Gran Bretagna), Frances Jansie Van Rensburg (Sud Africa), Meva Skiban (Francia)

Saint Michel – Hubert 93

Alison Avon (Francia)E il Sandrine Bedeau (Francia)Simon Pollard (Canada) Coralie Demai (Francia)E il Barbara Fonseca (Francia)E il Margot Pompanon (Francia)

