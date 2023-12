Cyprien Sarrazin vince la discesa di Bormio, prima vittoria francese della stagione

La prima vittoria francese in questa stagione e un grande risultato. All'età di 29 anni, Ciprian Sarrazin ha vinto giovedì 28 dicembre la discesa libera di Bormio (Italia), frenando lo svizzero Marco Odermatt a 9 centesimi e il resto della gara a più di un secondo. Questo è il suo secondo successo in Coppa del Mondo dopo Slalom gigante parallelo in Alta Badia nel 2016.

“Finalmente ho fatto una pedalata perfetta e mi sentivo molto bene. Godermelo qui è ancora un risultato. Quando ho tagliato il traguardo, mi sono detto che avevo compiuto la missione.”Gioisci con il microfono di Eurosport. Il suo secondo classificato svizzero, leader in ogni punto intermedio prima di restare indietro al traguardo, crede di avercela fatta “Una delle migliori varietà della sua carriera”dovevo salutare “Gara pazza” Dal cittadino di GAP.

La fine di otto anni di carestia per le persone di origine francese

Partendo dal pettorale 4, il nativo del GAP ha approfittato di un percorso più veloce all'inizio della manifestazione – una sosta di 20 minuti a causa di una grave caduta del leader della classifica generale Marco Schwarz, evacuato in elicottero – per diventare il primo sciatore francese vincente. Di stirpe in una Coppa del Mondo da Adrien Theo nel 2015 a Santa Caterina.

Prima di lui, solo Luc Alphand era riuscito a far tuonare il Marsiglia a Bormio nel 1995 e nel 1996. Una prestazione che testimonia un ottimo inizio di stagione per Ciprian Sarrazin, che lo scorso 16 dicembre ha concluso quarto in Val Gardena. Da notare inoltre che Nils Alphand è salito agli onori giovedì con un nono posto. Alexis Pinturault ha conquistato i primi punti della sua carriera nella discesa libera, disciplina alla quale vuole dedicarsi questa stagione, grazie al 22esimo posto.