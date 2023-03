Victor Osimhen crede che il Napoli possa vincere la Champions League in questa stagione, avendo aiutato la squadra italiana ai quarti di finale del Campionato Europeo.

Osimhen ha segnato una doppietta mercoledì sera contro l’Eintracht Frankfurt nella vittoria per 3-0 in Italia. È stato il terzo gol del 24enne e il quarto in Champions League in questa stagione.

“È bello, è fantastico, è una grande vittoria. Congratulazioni alla squadra per la prestazione di tutta la squadra. Vogliamo continuare così fino al prossimo turno e siamo pronti per questo. Il primo obiettivo che conosco è Politano . E quando arriverà sul destro, proverà a mettere la palla in area”. Rigore. Ci siamo allenati per questo. Quindi dovevo aspettarmi questa palla”.La stella nigeriana ha detto a BT Sport.

Dietro, Piotr Zielinski ha chiuso il festival italiano con un rigore al 64′, dopo che Osimhen ha perso l’occasione per firmare una tripletta come ha fatto più volte con il Napoli.

“Riguardo al calcio di rigore, Zielinski ha chiesto se poteva spenderlo e io ho detto ovviamente. Sono un giocatore di squadra, non importa chi segna, purché la squadra abbia successo. E questa è la cosa più importante. È è bello avere questa mentalità da parte della squadra e sono contento di questa vittoria”.ha detto l’attaccante fuoriclasse Partenopei.

Mercoledì sera, Osimhen è diventato il primo nigeriano a segnare due volte in una partita a eliminazione diretta di Champions League. Questo manda i Partenopei ai quarti di finale per la prima volta nella loro storia. Quando all’attaccante del Napoli è stato chiesto se sperava di affrontare Chelsea o Manchester City nei quarti di finale, ecco la sua risposta.

“Sarà una partita importante, sarà fantastico. Anche noi stiamo facendo bene, siamo una grande squadra e sarebbe bello pareggiare contro un club molto forte. Siamo pronti per questo , siamo pronti per qualsiasi grande squadra. Penso che tutto sia possibile, abbiamo la squadra per realizzarlo. “Il sogno. Ovviamente, lo facciamo passo dopo passo e vediamo cosa succede”.ha concluso la stella nigeriana.