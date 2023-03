Scommesse sportive: le migliori offerte di giovedì su Mise-o-jeu +

Ecco tre offerte di scommesse sportive disponibili su Mise-o-jeu + per giovedì 16 marzo che meritano una deviazione.

Baseball: Italia vs. Giappone

Sebbene l’Italia abbia causato un grande sconvolgimento arrivando seconda nel proprio girone nel World Baseball Classic, il compito potrebbe essere troppo contro i giapponesi nei playoff. Shohei Ohtani ei suoi compagni di squadra hanno vinto tutti e quattro i duelli, consentendo solo otto punteggi wicket. Il Giappone è anche l’unico paese che è rimasto perfetto durante le sue piscine, insieme al Venezuela. Gli italiani sconfissero i Paesi Bassi e Cuba, ma caddero a Panama e Taiwan. Due rappresentanti del Paese del Sol Levante hanno ottenuto finora otto punti – un massimo – in Ohtani e Masataka Yoshida.

Previsione: il Giappone vincerà con più di 4,5 punti – 1,97

Hockey: Boston Bruins vs. Winnipeg Jets

I Jets sono nel bel mezzo di una striscia vincente contro i Giants. In lotta per un posto ai playoff, la squadra ha lottato contro Minnesota Wild, Florida Panthers, Tampa Bay Lightning e Carolina Hurricanes, accumulando un record di 2-2. La prossima sfida è la bestia ferita, i Bruins. La migliore squadra della NHL in questa stagione ha perso tre delle ultime quattro partite. Boston ha bisogno di rimettersi in carreggiata per fare i playoff con fiducia, e distruggere la giornata dei Jets potrebbe essere la risposta. Il portiere Conor Helbwick dovrebbe essere tra i pali del Winnipeg, ma ultimamente è stato capace sia del bene che del male. I suoi 3,82 gol contro la media a marzo ne sono la prova…

Pronostico: vittoria dei Boston Bruins – 1.58

Hockey: Montreal Canadiens vs. Pantere della Florida

Se la partita di mercoledì tra Canadiens e Panthers si svolgerà allo stesso modo dei primi due incontri di questa stagione, aspettati molti gol. Il 29 dicembre, i Big Cats hanno vinto, 7 a 2. Hanno nuovamente sconfitto gli Habs, 6 a 2, il 19 gennaio. CH è stato anche ispirato questa settimana segnando sei gol contro i Pittsburgh Penguins martedì. Anche Denis Guryanov ha segnato nelle ultime tre partite. Per quanto riguarda i Panthers, Matthew Tkachuk (sei punti in due partite) sarebbe un punto da tenere d’occhio.

Pronostico: 7.0+ gol (inclusi tempi supplementari e calci di rigore) – 2.05