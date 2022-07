Tour de France 2022: tre cose da sapere sulla prima tappa di Copenaghen

Grand Buckley, eccoci qui! Per una volta, il Tour de France inizia venerdì. I 176 corridori iniziano una cronometro urbana di 13,2 chilometri per le strade della capitale danese. I corridori del gruppo, in particolare il campione del mondo nelle major, avranno a loro favore l’italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Ecco tre cose da ricordare sulla tappa di oggi.

City stopover: la prima nel suo genere a Copenaghen

La Danimarca, la nazione del ciclismo che si è riscattata dopo la caduta dei suoi idoli Bjarne Riis o Michael Rasmussen, il pentito drogato, saluta per la prima volta l’inizio della corsa più grande del mondo. La Grande Boucle non era mai andata così a nord del continente europeo. Questo percorso per le strade della sua capitale è una grande celebrazione di questo paese pazzo del ciclismo, non solo per le gare ciclistiche, ma quotidianamente. Copenaghen ha 736.000 biciclette e il 42% dei viaggi a scuola o al lavoro viene effettuato in bicicletta!

Preferito: l’italiano Filippo Gana

Il corso si adatta come un guanto. A 13,2 km da un appartamento nelle vie di Copenaghen, è una chicca in anticipo per Filippo Ganna. L’italiano di Ineos-Grenadiers è una macchina da cronometro, sia su pista che su strada. Il due volte campione del mondo, campione olimpico di inseguimento a squadre e già vincitore di questa stagione con cinque prove tra cui quella di Duvene, Filippo Gana, 25 anni, punta logicamente alla vittoria e alla maglia gialla stasera. Ma attenzione al belga Wout van Aert (Jumbo Visma) o allo svizzero Stefan Küng (Groupama FDJ).

Si noti che Tadej Pogacar, il doppio vincitore, inizierà alle 17:05, subito dopo Ganna e van Aert. Il rischio pioggia viene annunciato in prima serata e Pogacar non vuole che sia ostruito dal bitume che rende l’umidità ancora più pericolosa. READ Roman Bardet, una squadra vincente che cambia senza rinnegarsi

Thierry Giovino nominato direttore del corso

“Ricorda che questa non è un’introduzione ma una cronometro. La lunghezza dell’introduzione non dovrebbe essere superiore a 8 km, che non è definitiva (se hai un problema e perdi la partenza, non verrai eliminato e avrai il diritto di ricominciare il giorno successivo in un altro momento) In un processo Tempo Questo non è affatto il caso.C’è un limite di tempo per la rimozione.

Ovviamente, questo corso vuole mettere in luce la bellezza di Copenaghen. La città ci ha chiesto di evidenziare le sue belle origini. Nella mente dei prescelti in un primo momento, non era possibile passare davanti alla Sirenetta, ma ci siamo! Questo creerà anche un grazioso piccolo corridoio artistico. Passeremo davanti a luoghi incantevoli, oltre alla Sirenetta: il palazzo reale, il parlamento e il municipio.