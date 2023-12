Tour de Ski 2024 – Richiedi il programma – Informazioni sportive – Sci

…

Il grande appuntamento della stagione, atteso dai migliori specialisti del mondo, avrà inizio il 30 dicembre presso la sede italiana di Dobbiaco. Poi sarà la Svizzera con Davos e ritorno in Italia per le tradizionali tappe in Val di Fiemme.

Quest'anno si nota l'assenza del teatro tedesco di Oberstdorf, spesso criticato nelle precedenti edizioni per la mancanza di neve.

I vincitori dei due round riceveranno un fantastico bonus e 300 punti nella classifica generale della Coppa del Mondo. I vincitori di ogni tappa, che saranno 7, riceveranno 50 punti.

7 tappe in 9 giorni

30 dicembre:

12:00 e 14:30 / Dobbiaco, Italia, gara di velocità (sci)

31 dicembre:

12:15 e 15:00 / Dobbiaco, Italia, 10 km (Classica)

1 Gennaio:

10:00 e 12:30 / Dobbiaco, Italia, 25 km di corsa (sci)

3 gennaio:

13:30 e 16:00 / Davos, Svizzera, gara di velocità (sci)

4 gennaio:

10:45 e 13:00 / Davos, Svizzera, 20 km di inseguimento (Classico)

6 gennaio:

11:30 e 15:25 / Val di Fiemme, Italia, partenza in linea di 15 km (classica)

7 gennaio:

11:30 e 15:25 / Val di Fiemme, Italia, partenza in linea 10 km / Salita Alpe Cermis (sci)

