Il vincitore del doppio Tour de France Tadej Pogacar è stato annunciato all’inizio del Giro d’Italia 2024

È un annuncio in pompa magna, all’apice dell’emozione che dovrebbe suscitare la presenza di Tadej Pogacar sui percorsi del Giro d’Italia. Domenica 17 dicembre gli organizzatori del Giro hanno annunciato in un video postato sui social la presenza del ciclista sloveno della squadra emiratina all’edizione 2024 (dal 4 al 26 maggio). La clip è accompagnata da una frase destinata a far venire l’acquolina in bocca agli appassionati di ciclismo: “Rompi Internet.“

Per la prima volta nella sua carriera, Pogacar gareggerà al Giro d’Italia. Due volte vincitore del Tour de France (2020, 2021), il 25enne sloveno ha gareggiato anche una volta al Giro di Spagna, finendo terzo nel 2019. Il Giro è l’ultimo grande giro in cui Pogacar non ha hanno gareggiato ma sono stati allineati. La squadra emiratina, con il suo capitano, punta a vincere il suo primo Giro d’Italia e così a seguire Primoz Roglic (Jumbo-Visma), vincitore di quest’anno.