Pandemia: la Francia al terzo posto nel numero dei morti Politics DW

Oggi è un giorno fatidico per la Francia, poiché ora si prevede di raggiungere 100.000 morti per Coronavirus, classificandosi al terzo posto nel più grande lutto per la pandemia – con 127.000 morti e l’Italia 115,00. Anche il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, oggi, è di 6000 pazienti. Questo è il numero più alto rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Mentre il bilancio delle vittime aumenta, i francesi sperano che Macron mantenga la sua promessa di relax

I francesi sembrano essere molto nervosi psicologici, poiché non possono sopportare di vedere i tavoli fuori dei birrifici inglesi, sperando che Macron mantenga la sua promessa di aprire il ristorante in Francia a metà maggio. Sembra però preoccupato il presidente, che questo pomeriggio ha invitato questa parte del governo a preparare i protocolli per il processo di apertura e fissare le date, anche per la graduale apertura degli spazi culturali.

Accuse di “cattiva gestione delle crisi”

Nel frattempo, 400 denunce e azioni legali sono state presentate in tribunale contro funzionari e membri del governo per cattiva gestione della crisi. Quest’ultimo, in fase di esame preliminare, è stato depositato da una federazione sportiva interna, contro il premier Jean Castex, il ministro della Salute Olivier Ferrand e il ministro dello Sport Roxana Maracenano.

Olympia Tsipira, Parigi