The White Lotus: breve estratto della stagione 2 rivelato da HBO Max

Le prime immagini della seconda stagione di “The White Lotus” sono state appena rivelate in un video promozionale diffuso da HBO Max. Pochi secondi rivelano che l’azione si svolgerà in Sicilia e che Jennifer Coolidge tornerà nel cast.

Breve ma intenso. Il video promozionale della piattaforma streaming HBO Max contiene le immagini della sua serie più attesa (House of The Dragon), o attualmente in onda (Westworld), ma anche la seconda stagione di “The White Lotus”, che è stata una bella sorpresa la scorsa estate. I fan aspettavano con impazienza la notizia. Guarda dalle 00:17.

Questo brevissimo estratto rivela che questa volta l’azione si svolgerà in Sicilia. Troppo lontano dalla prima posizione che era Hawaii. Abbiamo anche la conferma che Jennifer Coolidge sarà l’unico membro del cast della prima stagione che tornerà sullo schermo nei panni di Tanya McQuoid. Senza sapere perché è in Italia.

Il resto del cast è nuovo di zecca, con F. Murray Abraham, Adam DeMarco, Megan Fahey, Tom Hollander, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Halle Lou Richardson, Will Sharp o persino Leo Woodall. Mike White guiderà di nuovo questa seconda stagione e dovrebbe andare in onda entro la fine del 2022. Tuttavia, la data esatta non è stata rivelata al momento.