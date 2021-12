“The Dome”: l’Italia con un colpo di scena

Abbiamo trovato l’intero interno e l’esterno del famoso Pagati italiano nella semplice notte di tutti i giorni che abbiamo visitato. Persone di tutte le età, tra i tanti gruppi di giovani ma anche coppie di quattro persone, hanno gustato il pasto nel salone con le pentole appese alle pareti e la cucina a vista, oltre che ai tavolini che si aprivano sulla suggestiva via pedonale di Heronda Street. il “cupola” Creato da Banos Politis Qualche anno fa puntando a un maggiore accentramento anche con l’italiano «Ovio», Serve fin dall’inizio Ala Trattoria, il lato rustico e rilassato della cucina di Botta.

In questa filosofia rimani fedele e Nuovo Executive Chef dal ristorante Giannis Mercadakische l’estate scorsa si è impegnata ad aggiornare la lista Piatti classici a tema ma con un twist. Il caso tipico è Vitello tonnato Da dove la saporita rosa di manzo noa che ricorda la salsiccia ha dei fili di crema di tonno, esaltati dalle note croccanti dei capperi saltati in padella. Vicino capesante gratinate In una crosta di erbe, che arriva nella sua crosta con pancetta tritata e delizioso chutney di mandarino – vorrei che fosse di più perché si adatta così bene a loro.

Gli antipasti nascondono altre idee interessanti come Tomino Nel forno a legna oppure attraverso immergersi ος Casio e BibiTuttavia, ti suggerisco di mantenere il segreto. la cucina in testa Dimitris Giannopoulos, suggerisce ancora risotto correttamenteDa fine e leggerezza, Pasto con asparagi croccanti Che abbiamo provato e ci è arrivato guarnito con una composizione di caprino e limone, più una ricca selezione di proposte pasta frescache si preparano. il pappardelle con Una buona quantità porcini Tengono i denti come dovrebbero, e con un miglior mix di funghi, guadagneranno sicuramente più punti sulla scala del divertimento. Ma la considerano una carta vincente specifiche bruciate Che dà loro un gusto confortante per lungo tempo.

La pizza è l’altra carta forte del negozio. Sono cotti in un forno speciale e hanno un impasto alla napoletana che viene deliziosamente bruciato sui bordi, diffondendo un aroma sgradevole sulla tavola. tra Opzioni rosso e bianco, abbiamo preferito carciofo Da quest’ultimo, che la sposa con gentilezza e compostezza Prosciutto con crema di carciofi e carciofi arrostiti. Ci sono ancora suggerimenti per chi preferisce percorrere le strade del pesce e della carne, come l’omaggio. α Deliziose capesante al limone, con te dalle patatine di mais vecchio stile ma anche da mangiare dolce come contro una limonata assetata.

Nota come Le porzioni sono grandi, che vale anche per i dolci, che possono essere facilmente condivisi tra due persone. altro Genitori con rum,particolarmente abbondante e dolce Tiramisù E altre proposte in uno stile fondamentalmente classico.

Prezzi: 25 – 35 euro