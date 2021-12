Kimi Raikkonen fornisce risposte tipiche alle previsioni della stagione di F1 mentre Carlos Sainz e Pierre Gasly mostrano abilità di previsione

Alcuni piloti di Formula 1 hanno rivelato le loro previsioni sulla stagione fatte all’inizio del 2021, e alcuni le prendono meno sul serio di altri…

La F1 ha probabilmente avuto la sua migliore stagione di sempre quest’anno, con Lewis Hamilton e l’eventuale campione Max Verstappen che hanno combattuto uno dei combattimenti per il titolo più vicini e feroci di sempre.

Combatti Hamilton e Verstappen in uno dei combattimenti per il titolo di altissima qualità di sempre

Hamilton e Verstappen sono stati inseparabili fino all’ultimo giro della stagione

Il numero record di incidenti con trazione integrale tra i primi ha assicurato l’intrattenimento in tutto, mentre paesi come l’Ungheria e Monza hanno presentato i vincitori dello shock dopo un dramma sbalorditivo.

L’azione si è svolta al di fuori dei due più grandi team, Ferrari e McLaren in lizza per il terzo posto in campionato, mentre abbiamo visto salire sul podio Fernando Alonso e Sebastian Vettel.

Tutto sommato, è stata una guida che nessuno si aspettava dopo sette anni di completo dominio Mercedes nell’era turbo-ibrida.

Ciò non ha impedito alla Formula 1 di spingere i piloti a prevedere la stagione, poiché un certo numero di stelle ricorda le loro ipotesi in vista della finale di Abu Dhabi.

La prima vittoria in gara di Ocon è stata uno dei più grandi shock della stagione

La McLaren è arrivata prima e seconda in Italia ed è stata l’unica squadra a raggiungere questa incredibile impresa.

La maggior parte dei piloti non ha preso sul serio il lavoro, inclusa la partenza di Kimi Raikkonen.

“La cosa incredibile che sta per succedere, niente”, ha letto dalla sua carta. “La mia gara preferita sarà Abu Dhabi perché è la mia ultima gara di Formula Uno”.

Raikkonen era generalmente impassibile mentre diceva addio

Le sue risposte non erano molto divertenti

Ricciardo ha colto l’occasione per prendere in giro il pilota più giovane in griglia

Collegata anche l’ipotesi di Daniel Ricciardo: “Yuki [Tsunoda] Crescerai…” dichiarò “Non so se sia successo. “

Al pilota dell’Alpha Tauri è stata data una certa protezione, poiché il compagno di squadra di Ricciardo McLaren, Norris, lo stava portando con sé.

Norris ha detto: “Daniel sta per diventare calvo. È vero? Penso che sia vero, ben fatto Lando. Grazie mille. “

Norris ha preso in giro il suo vecchio collega

Mentre Gasly ha colpito duro

Pierre Gasly, compagno di squadra di Tsunoda nel team Alpha Tauri, ha fatto una previsione ancora più sorprendente su Ricciardo, che si è avverata.

“Daniel Ricciardo vincerà una gara e darà più scarpe”, ha letto Gasly sulla sua carta. “Avevi ragione su questo!”

Carlos Sainz della Ferrari ha avuto la stessa audace ipotesi che è successa anche lei

Sainz: “Sei piloti diversi vinceranno il Gran Premio”, ha letto. “È successo?

“In serata [Ocon] E ovviamente Daniel, Max e Louis, Chico [Perez] Certo, ne ho cinque, Valtteri [Bottas] vinto o no? Immagino di no? Toki! Ovviamente! “

Sainz ha dovuto contare i vincitori sulle dita per confermare la sua audace chiamata

Mentre Verstappen era a miglia di distanza

Anche il campione Verstappen ha partecipato al divertimento, ma sfortunatamente la sua ipotesi non era nemmeno vicina alla sua guida.

“Ho scritto a Haas quando ho vinto la gara”, ha riso. “Quasi!”

