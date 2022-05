Tesla è la seconda grande azienda a pagare le spese di viaggio dei lavoratori se lasciano il Paese per abortire

Amazon

Il gigante della vendita al dettaglio online ha affermato che coprirà fino a $ 4.000 all’anno in spese di viaggio per i dipendenti che cercano cure mediche non pericolose per la vita, compresi gli aborti, se non sono disponibili entro 100 miglia da dove vivono.

Gruppo cittadino

La società ha annunciato che coprirà i viaggi per i dipendenti se devono lasciare il loro paese per abortire

In una lettera agli azionisti, Citi ha dichiarato: “In risposta ai cambiamenti nelle leggi sulla salute riproduttiva in alcuni stati degli Stati Uniti, a partire dal 2022, stiamo fornendo vantaggi di viaggio per facilitare l’accesso a risorse adeguate”.

balbettare

La società di app di appuntamenti, a settembre, ha creato un fondo per “sostenere i diritti riproduttivi delle donne e delle persone di ogni genere che cercano l’aborto in Texas”.

Bumble è un’organizzazione di donne ed è guidata da donne, e fin dal primo giorno abbiamo sostenuto i più vulnerabili. Continueremo a combattere leggi reazionarie come #SB8′

Gruppo di partite

La società proprietaria di Match.com e di app di appuntamenti tra cui Tinder, OkCupid e Hinge, ha annunciato a settembre un fondo per garantire che i suoi dipendenti possano cercare cure riproduttive al di fuori del Texas

“La società generalmente non assume posizioni politiche a meno che non siano rilevanti per la nostra attività”, ha affermato il CEO Shar Dube in una nota all’epoca. “Ma in questo caso, io stessa, come donna del Texas, non potevo tacere”

Lyft e Uber

Entrambe le società di condivisione del viaggio hanno annunciato a settembre che avrebbero creato fondi di difesa legale per proteggere tutti i conducenti che potrebbero essere citati in giudizio ai sensi della legge del Texas per aver guidato un aborto spontaneo.

forza vendita

Salesforce ha annunciato a settembre che avrebbe aiutato i suoi dipendenti e le loro famiglie se avessero voluto lasciare il Texas dopo che lo stato aveva approvato la legge sull’aborto più restrittiva del paese.

Marc Benioff, all’epoca CEO di Salesforce, ha twittato: “Ohana, se vuoi trasferirti, ti aiuteremo a uscire dal Texas. A te la scelta”

ululando

A partire da maggio, Yelp coprirà le spese di viaggio di tutti i dipendenti statunitensi e delle loro famiglie che hanno bisogno di viaggiare fuori dallo stato per accedere alle cure per l’aborto.

“È nostra priorità fornire ai nostri dipendenti una copertura sanitaria coerente, indipendentemente da dove vivono”, ha affermato un rappresentante.