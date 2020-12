Trump noče podpisati skoraj 900-milijardnega svežnja pomoči ob pandemiji covida-19

Po pričakovanju naj bi republikanski predsednik, ki bo svoj položaj predvidoma zapustil 20. januarja prihodnje leto, zakon, potem ko ga je potrdil kongres, potrdil v ponedeljek zvečer, kar pa se ni zgodilo. Foto: Reuters



V videosporočilu, objavljenem na Twitterju, je dejal, da je zakon “res sramota”, poln “potratnih” stroškov. “Imenuje se zakon za pomoč ob covidu-19, vendar s covidom-19 skoraj ni povezan,” je dodal.

Zakon predvideva, da bo večina Američanov prejela enkratna izplačila v vrednosti 600 dolarjev (nekaj več kot 492 evrov), vendar Trump meni, da bi morali prejeti več kot trikratnik tega zneska.



Denar med drugim tudi Kambodži in Burmi

Po pričakovanju naj bi republikanski predsednik, ki bo svoj položaj predvidoma zapustil 20. januarja prihodnje leto, zakon, potem ko ga je potrdil kongres, v ponedeljek zvečer potrdil, kar pa se ni zgodilo. V sporočilu Bele hiše Trump navaja, da s svežnjem pomoči ne bi smeli podpirati drugih držav, ampak bi morali denar nameniti prebivalcem ZDA.

“Ta zakon predvideva 85,5 milijona dolarjev (70,16 milijona evrov) za pomoč Kambodži, 134 milijonov dolarjev (109,96 milijona evrov) za Burmo, 1,3 milijarde dolarjev (1,07 milijarde evrov) za Egipt in egiptovsko vojsko, ki bo s tem denarjem kupila zgolj rusko vojaško opremo, 25 milijonov dolarjev (20,52 milijonov evrov) za programe demokracije in spolov v Pakistanu, 505 milijonov ameriških dolarjev (414,40 milijonov evrov) za Belize, Kostariko, Salvador, Gvatemalo, Honduras, Nikaragvo ter Panamo,” navaja Trump.

Predsednik se je spraševal tudi, zakaj naj bi Kennedy Center, uprizoritveni umetniški kompleks v Washingtonu, 40 milijonov dolarjev (32,82 milijonov evrov) prejel v času, ko je zaprt, poleg tega pa ga moti, da so več kot milijardo dolarjev (približno 0,82 milijarde evrov) namenili muzejem in galerijam v prestolnici.

“Kongres je našel veliko denarja za tuje države, lobiste in posebne interese, medtem ko ga je ameriškemu ljudstvu, ki ga potrebuje, poslal kar najmanj. To ni bila njihova krivda, kriva je bila Kitajska,” je dejal Trump v videoposnetku, ki so ga posneli v Beli hiši brez navzočnosti novinarjev, in dodal: “Kongres prosim, da ta predlog zakona spremeni in dvigne smešno nizkih 600 dolarjev (492,36 evrov) na od 2000 (1641,20 evrov) do 4000 dolarjev (3282,40 evrov) za pare.” Trump se sicer v zadnjem času srečanjem z novinarji izogiba.



O svežnju pomoči razpravljajo že mesece

Če kongres zakona ne bo spremenil, ga on ne bo potrdil, je še napovedal Trump v izjavi, ki je razburila kongresnike, poroča britanski BBC. O finančni spodbudi med pandemijo covida-19 se republikanci in demokrati sicer pogajajo že od julija, a Trump se o tem z njimi ni želel pogovarjati. V ponedeljek so v ameriškem kongresu predstavili zakon na 5993 straneh, o katerem so glasovali nekaj ur pozneje. Nekateri senatorji so se pritožili, da niso imeli možnosti za branje, kljub temu pa so zakon v kongresu sprejeli.



Trumpova grožnja, da novega zakona ne bo potrdil, je ustavila sicer enotno prizadevanje republikancev in demokratov za pomoč v pandemiji covida-19. Trump namreč zatrjuje, da je zakon, ki ga je dobil na mizo, drugačen od tistega, ki so ga napovedovali.

Trump se lahko odloči, da zakon podpiše, vloži veto ali ne naredi ničesar in pusti, da zakon samodejno začne veljati. Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je na Twitterju sicer zapisala, da so demokrati ta teden pripravljeni na glasovanje o Trumpovem predlogu o višji podpori za Američane, njegovih drugih pobud za spremembo svežnja pomoči pa ob tem ni omenila.