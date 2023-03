messaggero telegrafico Questa settimana ha rilasciato un aggiornamento alla sua app per Mac che aggiunge un nuovo menu di opzioni di risparmio energetico per aiutare gli utenti a risparmiare la durata della batteria quando accedono alla piattaforma di chat crittografata sul proprio MacBook.



La modalità di risparmio energetico, che si trova nelle impostazioni dell’app, può essere attivata attivando un interruttore e, quando abilitata, la funzione disabilita istantaneamente una serie di processi ad alta intensità di risorse.

Secondo Telegram, la funzione disattiva cose come la riproduzione automatica di GIF, video, animazioni, effetti per adesivi, emoji e animazioni dell’interfaccia che normalmente funzionano nell’app. C’è anche un’opzione di scorrimento che consente agli utenti di attivare automaticamente la modalità di risparmio energetico in base alla percentuale del livello della batteria del proprio Mac.

Inoltre, il nuovo menu Risparmio energetico contiene una serie separata di opzioni per interrompere individualmente i processi che richiedono risorse, fornendo agli utenti un modo per prendere di mira solo i peggiori trasgressori. caratteristica viene fornita con Versione 9.4.1 dell’app Telegram per Macche include anche correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni.