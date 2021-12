Samsung Galaxy S21 Ultra è il telefono preferito dai lettori del 2021

Robert Treggs / Autorità Android

Che corsa. Dopo decine di migliaia di voti, il potente Samsung Galaxy S21 Ultra si è aggiudicato il titolo Insalata Android Readers’ Choice Phone del 2021. L’S21 Ultra ha battuto il Google Pixel 6 Pro con un margine facile dal 55,11% al 44,89% del voto finale. Congratulazioni a Samsung Mobile per l’epica vittoria! Come è successo tutto? non perdere: Recensione Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra Il miglior sistema di fotocamere Samsung di sempre in uno dei suoi migliori telefoni di sempre. Se vuoi il telefono più potente della serie Galaxy S21 di Samsung, allora il Galaxy S21 Ultra fa per te. Viene fornito con il più grande schermo da 6,8 pollici, la più grande batteria da 5.000 mAh e la migliore configurazione della fotocamera con un sensore primario da 108 MP. Inoltre viene fornito con un massimo di 16 GB di RAM. Tuttavia, è anche il più costoso, a partire da $ 1.199.

Primo turno: qualificazioni

L’S21 Ultra è partito alla grande, eliminando un roster mostruoso di 33 contendenti per il 17% dei voti. Il 17% potrebbe non sembrare molto, ma l’S21 ottiene quasi il 25% in più di voti rispetto al dispositivo al secondo posto. Questo telefono al secondo posto è stato scelto dall’editore, il normale Google Pixel 6 (13,7%). Terzo, Google Pixel 6 Pro (13%) e quarto iPhone 13 Pro Max (10%). Questi quattro telefoni sono stati gli unici a superare la barriera a due cifre per la quota di voto.

Il primo turno ha dato una buona idea di chi sarebbe finito negli ultimi due

Il primo turno ha dato una buona idea di chi sarebbe finito negli ultimi due: il Galaxy S21 Ultra e il Pixel One. Il Pixel 6 ha battuto di poco la versione Pro con meno di una percentuale del voto totale che li separa. L'iPhone 13 Pro Max era comodamente dietro ma ancora davanti al telefono al quinto posto, OnePlus 9 Pro (4,2%). Ecco i primi dieci di quel primo turno di votazione per riferimento.

Dispositivo vota condividi Samsung Galaxy S21 Ultra 17% Google Pixel 6 13,7% Google Pixel 6 Pro 13% Apple iPhone 13 Pro Max 10% OnePlus 9 Pro 4,2% Apple iPhone 13 3,9% Sony Xperia 1 III 3,5% Xiaomi Mi 11 Ultra 3,2% Samsung Galaxy Z Fold 3 2,8% Samsung Galaxy S21 2,7%

Secondo turno: semifinali

Una volta che il voto nel turno successivo è stato ridotto a soli quei quattro telefoni, abbiamo visto un certo movimento nei posizionamenti. L’S21 Ultra è di nuovo in testa con il 35,98% dei voti totali. Questa volta, però, il Pixel 6 Pro è arrivato secondo (26,66%) e il normale Pixel 6 è sceso al quarto (16,7%), con l’iPhone 13 Pro Max al terzo posto (20,66%).

Ma questa volta abbiamo partecipato a sondaggi sul sito, su Twitter e YouTube, quindi erano tutti d'accordo? Potresti aver indovinato, non proprio. L'S21 Ultra ha ottenuto il primo posto e il Pixel 6 Pro è stato il secondo in ciascuno dei nostri sondaggi separatamente. Ma c'era una leggera differenza tra chi si classificava terzo e quarto. Sul sito web, gli elettori hanno preferito il Pixel 6 rispetto all'iPhone 13 Pro Max, mentre su Twitter e YouTube, l'iPhone ha eliminato il Pixel 6. Ecco come è andato il totale delle votazioni della semifinale.

Dispositivo sito di voto Vota su Twitter Voto su YouTube voto pubblico Dispositivo : Apple iPhone 13 Pro Max sito di voto : 15,4% Vota su Twitter : 22,90% Voto su YouTube : 21,00% voto pubblico : 20,66% Dispositivo : Google Pixel 6 sito di voto : 19,1% Vota su Twitter : 16,50% Voto su YouTube : 16,00% voto pubblico : 16,70% Dispositivo : Google Pixel 6 Pro sito di voto : 22,1% Vota su Twitter : 25,50% Voto su YouTube : 29.00% voto pubblico : 26,66% Dispositivo : Samsung Galaxy S21 Ultra sito di voto : 43,4% Vota su Twitter : 35,10% Voto su YouTube : 34,00% voto pubblico : 35,98%

Terzo turno: finale

Con il nuovo secondo classificato, la resa dei conti finale per il Samsung Galaxy S21 Ultra e Google Pixel 6 Pro è pronta. A questo punto del gioco, sembrava chiaro che l’S21 Ultra avesse i numeri. Ma come ho detto nella nostra zona Un altro ultimo voto, sondaggi precedenti su Insalata Android Mostra più supporto per Pixel 6 Pro su S21 Ultra. Potremmo avere fastidio alle mani?

Nel gran finale, l’S21 Ultra ha continuato ancora una volta il suo dominio sulla concorrenza, ricevendo il 55,11% dei voti contro il 44,89% di Pixel 6 Pro. Il Samsung Galaxy S21 Ultra è senza dubbio la scelta dei lettori Insalata AndroidIl miglior telefono del 2021.

Il Samsung Galaxy S21 Ultra ha continuato a dominare la concorrenza.

È interessante notare che, se dai un’occhiata al Pixel 6 Pro rispetto all’S21 Ultra durante la competizione (cioè ignorando tutti gli altri telefoni in ogni round), quella divisione di voto è stata praticamente la stessa per tutto il tempo. Ecco come dividere il voto solo tra questi due telefoni in ogni round della competizione e in generale. Questa, amici miei, è ciò che chiamate una costante. Ancora una volta, congratulazioni a Samsung per la vittoria e a tutti voi abbastanza fortunati da possedere un S21 Ultra!

Dispositivo turno 1 Turno 2 Terzo turno (finale) totale (combinato) Dispositivo : Google Pixel 6 Pro turno 1 : 43,41% Turno 2 : 42,56% Terzo turno (finale) : 44,89% totale (combinato) : 43,81% Dispositivo : Samsung Galaxy S21 Ultra turno 1 : 56,59% Turno 2 : 57,44% Terzo turno (finale) : 55,11% totale (combinato) : 56,19%

Ecco un riassunto del Readers’ Choice Award 2021! Volevo fare un ringraziamento speciale a ciascuno di voi che ha votato sul sito e sui social e a chi nei commenti ci ha parlato del suo telefono preferito. Abbiamo ancora molti fantastici contenuti di fine anno in uscita la prossima settimana. Godetevi le vacanze, state al sicuro, siate buoni gli uni con gli altri e ci rivedremo presto.