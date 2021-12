Pixel 6 e Pixel 6 Pro: Google risponde ai problemi di ricezione cellulare: gli utenti stanno chiamando

alcuni utenti Smartphone Pixel 6 Forse dovrebbero rinunciare a fare telefonate con i loro dispositivi durante le vacanze o avere una connessione Internet fuori dalle loro quattro mura. Google sta attualmente ricercando problemi di rete presumibilmente causati dall’aggiornamento di dicembre, quindi la correzione dovrebbe richiedere un po’ più di tempo. Alcuni utenti verranno ora contattati direttamente.



È una specie di incubo per gli utenti Pixel 6 e anche per Google: i nuovi flagship sono paralizzati da un aggiornamento di sicurezza apparentemente innocuo e hanno una ricezione cellulare molto scarsa o assente. Abbiamo già te Informato in dettaglio su di esso e pronto possibile soluzione mostrato. La reazione di Google ora mostra che non era lontano.

Alcuni utenti che in questi giorni hanno compilato una segnalazione di errore verranno contattati e chiederanno aiuto. Dovrebbero descrivere il problema della disconnessione in modo più dettagliato, in base alla posizione approssimativa. Quindi a casa, in ufficio o in viaggio. Una strada abbastanza trafficata o tranquilla. Allo stesso tempo, gli sviluppatori chiedono all’IMEI di fornire agli utenti una soluzione altamente mirata che potrebbe risolvere il problema.

Apparentemente, non sembra semplice nemmeno a Google, se hai già contattato direttamente gli utenti e vuoi continuare a cercare il problema nonostante la presunta soluzione. Diversi utenti contattati hanno riferito che l’aggiornamento consegnato non ha avuto alcun effetto e che i problemi di connessione persistevano.

In particolare, l’aggiornamento consiste in una nuova versione delle impostazioni dell’operatore. Quindi, esattamente quale app dovresti scaricare come beta per risolvere i problemi. Per alcuni, non funziona per altri. È difficile da spiegare e, per me personalmente, è incomprensibile perché Google non si limiti a portare le aree colpite allo stato di novembre. Ci sono stati alcuni problemi dopo l’inizio delle vendite, ma non è così diffuso come lo è ora.

Ti terremo aggiornato e possiamo solo sperare che tutto si risolva rapidamente e che gli utenti di Pixel 6 possano finalmente godersi il loro nuovo dispositivo.

