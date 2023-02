L’aggiornamento di Kindle Scribe aggiunge nuovi pennelli e una migliore organizzazione

Amazon aggiunge nuove funzionalità a Kindle Scribe. Il nuovo aggiornamento offre all’e-reader/taccuino digitale nuovi tipi di pennelli, tra cui una penna stilografica, un pennarello e una matita, ciascuno con cinque impostazioni di spessore. I nuovi strumenti rispondono a diverse pressioni e angolazioni e puoi usarli ovunque tu possa digitare sul dispositivo. L’aggiornamento è programmato per essere lanciato oggi.

L’aggiornamento di Scribe migliora anche l’organizzazione del tuo taccuino, permettendoti ora di creare sottocartelle che puoi spostare all’interno e all’esterno delle cartelle standard. Dopo aver ricevuto l’aggiornamento, vedrai una nuova opzione “+” durante la visualizzazione di una cartella; Fare clic su di esso per aggiungere una sottocartella. Per spostarne uno, fai clic sul menu contestuale a tre punti durante la visualizzazione di una cartella o sottocartella, seleziona “Sposta” e rilascialo in una nuova posizione.

Infine, l’aggiornamento aggiunge la possibilità di navigare verso pagine specifiche. Puoi farlo facendo clic sul menu a tre punti, scegliendo “Vai alla pagina” e digitando la pagina desiderata.

Il Kindle Writer è arrivato lo scorso novembre. Nella nostra recensione di Engadget, Cherlynn Low ha scoperto che il dispositivo a grande schermo ha un design premium e fornisce un’esperienza di scrittura più naturale rispetto alla carta. Tuttavia, abbiamo riscontrato che Remarkable 2 offre un programma di sincronizzazione e scrittura leggermente migliore (sebbene Remarkable sia di gran lunga inferiore come e-reader). Kindle Scribe parte da $ 370 per 16 GB di spazio di archiviazione.