Il famoso duo di moda,”Fratelli DsquaredPorta un’atmosfera italiana di divertimento a Mykonos con il loro nuovo ristorante, Ceresio 7 In Matogiania, che in appena un mese è diventato il ritrovo più frequentato dell’isola. In collaborazione con Giannis e Grigoris Gofas, titolari della famosa gioielleria Gofas, i fratelli decano e e Questo bar-ristorante, attivo da circa sette anni, ha aperto a Milano.

Immediatamente, radunò una folla di persone, tra cui alcune delle più famose star e artisti locali. Recentemente, Ceresio7 ha visitato prima Stelios Rokus e il Melina Aslanedo, che non solo si sono goduti la loro cena per mano del famoso chef italiano Elio Sironi, ma hanno anche creato una vita speciale e unica.

Come è noto, i banchieri della moda Dean e Dan Caten hanno una grande vulnerabilità sia alle isole greche che alla musica greca. Insieme agli artisti, ai piani c’era la famosa DJ greca, Angela Pantelli, che ha preso il volo dopo Dubai con la sua musica e le sue canzoni. Mykonos.





