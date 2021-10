La sua prima esperienza ad al-Buzouqi è quella di Yohan Ben Alwan che “si inchinò” al modo di divertirsi greco.

Forse johan benaluan essere in Marte Dall’anno scorso, ma fino ad ora, non ha avuto l’opportunità di assaggiare il modo tradizionale dell’intrattenimento greco.

E quando diciamo tradizionale, intendiamo il bouzouki, che è speciale per lei Salonicco costituiscono… uno stile di vita.

Così αλλοτυνήσιος Recentemente trovato in un negozio del genere aveva solo buone parole da dire. Così bene che è stato deciso che un file Hellas È il miglior paese del mondo!

E non dire a una persona a caso come Benaluan 24 ore su 24, avendo anche gareggiato in Franciae Italia e Inghilterra.

Anche dopo la sua visita a Centro Poseidonedove canta Panos Kiamos Il suo tampone ha 34 anni PAE Aris Ha scritto distintamente in un post: “La mia prima esperienza nel Bouzouki. Il miglior paese del mondo”.

Oltre a quanto sopra Benaluan È un uomo con una forte sensibilità sociale che, alcune settimane fa, ha iniziato a distribuire cibo ai senzatetto e in generale alle persone bisognose.

Così è diventato un punto di riferimento per media greci che ha evidenziato lo sforzo, con un ampio reportage, mentre è stato anche invitato a parlare in programmi TV.

Tutto questo sforzo ha motivato gli altri ad agire di conseguenza e ad offrirlo a tutti coloro che non sono stati fortunati come gli altri nella vita.

Inoltre, o johan benaluan Recentemente trovato nella presentazione della squadra di calcio femminile PAE ArisUn altro esempio di quanto tenga a molte questioni e non solo nella sua vita personale.

Vedi sotto il post su Bouzouki, ma anche il vecchio post che ha fatto per altri argomenti

